「ヘルタBSCでのスタジアム観戦は、何よりもまず、みんなで共有するサッカー体験であるべきだ。ファンは、商業的なコンテンツ制作のためのカメラがスタジアムの出来事に付き添うことなく、試合や雰囲気、そしてチームへの声援を体感できるようにしなければならない」と、2部首位の同クラブは金曜日に発表した。

個人的な写真や動画の撮影は、ヘルタの措置の対象外であることが「もちろん」明記されている。

クラブは声明の中で、すでに存在している規定に言及した。「ヘルタBSCは、これらの規定の執行について、過去には一部で十分に徹底してこなかった。今後はこれが変わる。クラブは施設管理権を行使し、既存の規定をそれに応じて適用する」

ヘルタBSCはどのような規定を根拠としているのか？

これらの規定には、ブンデスリーガと2部の試合についてブンデスリーガ・グループが定めるチケット規定、スタジアム規定、そしてメディア権および利用権が含まれる。

ヘルタは、警備スタッフに対し、「明らかにプロ仕様の制作機材」を持って現れる来場者に対して、商業的なVlog作成の禁止を徹底し、該当する技術機材を「スタジアム内での使用のために」認めないよう指示していると説明している。

ディナモ・ドレスデンはスタジアムVlog禁止をどのように説明したのか？

8月にはリーグのライバルであるディナモ・ドレスデンが、「Vlog？ ディナモではダメ」というスローガンのもと、ウルトラスとファン代表による共同声明を発表していた。

その中では、「商業的利用を目的とした試合シーンおよびスタジアム観戦の撮影は、スタジアム規則に基づき認められていない」とされている。「この禁止措置は、とりわけ我々のテレビパートナーのメディア権および利用権、ならびにスポーツコミュニティ・ディナモ・ドレスデンの権利を保護するためのものだ」

ディナモもまた、個人的な写真や短い動画クリップの撮影はこの対象ではないと明確に指摘していた。