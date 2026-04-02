ドイツのビッグクラブ、今シーズンの残り試合をエース選手抜きで戦う

シャルケ04は、今シーズンの残り期間、エディン・ジェコを欠くことになる。このボスニア出身のストライカーは、イタリアとのプレーオフ決勝戦で肩を負傷し、4週間から6週間の離脱を余儀なくされた。

先週火曜日、ボスニア・ヘルツェゴビナはワールドカップ予選プレーオフ決勝でイタリアと対戦した。バルカン半島のこの国はPK戦の末に勝利を収めたが、ジェコは延長戦の終盤、肩の負傷によりピッチを退くこととなった。

40歳のこのストライカーは、ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー協会を通じて、手術の必要はなく、少なくとも1ヶ月は戦線離脱すると発表した。「手術は必要なく、回復には1ヶ月から6週間かかる」とジェコは語った。

ジェコ離脱はシャルケにとって大きな痛手だ。この「ケーニヒスブルー」は2.ブンデスリーガで首位を走り、3年ぶりにトップリーグ復帰を果たす可能性を秘めている。

マンチェスター・シティやインテルなどでプレーした元ストライカーは、1月にゲルゼンキルヒェンのクラブと契約し、即座に存在感を示した。ジェコは8試合で6得点を挙げ、さらに3アシストを記録している。

ドイツ2部リーグは今シーズン、極めて白熱した展開を見せている。2010/11シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝進出チームであるシャルケは、52ポイントで首位を走っている。SVエルバースベルクとSCパーダーボルンがわずか1ポイント差で続き、4位と5位にはダルムシュタットとハノーファー96（それぞれ50ポイント、49ポイント）が控えている。

2021年、シャルケは30年ぶりに2.ブンデスリーガへ降格した。1年後にトップリーグへ即座に復帰したものの、2023年には再び降格を余儀なくされた。過去2シーズンはリーグ中位でシーズンを終えている。