ドイツのスター選手：「ベンチ外になっても悲しくない。エクアドル戦は決勝戦だ」

ドイツ代表MFナディム・アミリーは、土曜日に2－1で逆転したコートジボワール戦で途中出場し、同点アシストを記録。2026年W杯のこの重要な場面に感謝を示し、大会を通じてより多くの出場時間を得たいと語った。

ロイター通信によると、29歳のアミリーは途中出場し、フォワードのデニズ・オンドヴァへの浮き球パスで同点弾をアシストし、1－0だったコートジボワールのリードを帳消しにした。 この勝利でドイツは木曜のエクアドル戦を前にグループ5首位とベスト32進出を決めた。

アミリーは月曜の会見で「どの選手も大会を良いスタートで切りたい。キュラソー戦に出場できなかったが失望はしていない。試合の雰囲気に慣れるのに多くの出場時間は必要ない。コートジボワール戦がそれを証明した」と語った。

「私にとって、それは非常に大きな瞬間だった」と付け加えた。

すでに決勝トーナメント進出を決めているものの、直近11試合で連勝中のチームとして記録更新を狙うため、エクアドル戦は「決勝戦」のような意味を持つと強調した。

4度のW杯制覇を誇るドイツは12年ぶりの決勝T進出を決め、勝ち点6をマークしている。

コートジボワールは3ポイントで2位、エクアドルとキュラソーはそれぞれ1ポイントずつである。

ニコ・シュロッターベックの負傷で、ナゲルスマン監督は布陣の調整を余儀なくされる見込みだ。また、コートジボワール戦で精彩を欠いたMFジャマル・ムシアラをベンチに残すべきという声も上がっている。

アミリーは「エクアドルは強いが、大会の出だしは良くない。我々は準備が必要だ。もっと出場したいが、監督の指示に従う準備はできている」と語った。

さらに「勝利はすべてにとって有益なのでリズムを維持しなければならない。ドイツから大勢のサポーターが駆けつける極めて重要な一戦だ。100％の勝意と最大限の集中力で挑む」と語った。

最後に「全員が準備できている。決勝戦のように臨む」と結んだ。