ドイツのクラブが元フェイエノールト所属選手に関心、数百万ユーロのオファーを検討か

ブライアン・プリスケがボルシア・メンヒェングラートバッハの候補リストに入っていると、デンマークのTipsbladetのファーザム・アボルホセイニ記者が報じている。元フェイエノールト指揮官は現在スパルタ・プラハを率いており、解任された監督の後任になる可能性がある。

メンヒェングラートバッハは、このデンマーク人指揮官をクラブの新監督に望んでいる。ドイツ側は今後数日以内に、チェコ1部で9位につけるスパルタ・プラハから引き抜くため、プリスケに対して数百万ユーロ規模のオファーを提示することを検討している。

ボルシア・メンヒェングラートバッハは非常事態にある。チームは悲惨な不振に陥っており、それは順位表にも表れている。チームはハンブルガーSVと並んで最下位に沈んでいる。両クラブはいまだ勝ち点を獲得できていない。Die FohlenはすでにRBライプツィヒ（0-3）、SVエルフェアスベルク（3-4）、フライブルク（0-5）に敗れている。

それがフロント陣にとって、エウゲン・ポランスキ監督を解任する十分な理由となった。すでにメンヒェングラートバッハはプリスケに照準を定めているが、同監督もまた自身のチームで決して良いスタートを切れていない。スパルタ・プラハは8試合でわずか12ポイント。4勝4敗となっている。

プリスケは、新たな勤務先を自身の経歴に加える可能性がある。これまでミッティラン、ロイヤル・アントワープで指揮を執り、現在はスパルタ・プラハで2度目の任期を迎えている。2024-25シーズンにはフェイエノールトと契約していたが、早期に解任された。

ロッテルダムでの時期における最大のハイライトは、フェイエノールトでのチャンピオンズリーグでの戦いだった。その中でチームはバイエルン・ミュンヘンに3-0で勝利したほか、ACミランも2試合合計2-1で退けた。