ドイツのクラブがフェイエノールトのティモン・ヴェレンロイターに新天地を提供する可能性。

『デ・テレグラーフ』紙によると、VfLヴォルフスブルクはティモン・ヴェレンロイターに興味を示している。ブンデスリーガから降格した同クラブは、ヘルタ・ベルリンのGKティヤーク・エルンストの獲得に失敗した後、フェイエノールトに所属するヴェレンロイターに新たな活躍の場を提供しようとしている。

ロッテルダムのフェイエノールトもエルンスト争奪戦に参入。セルティック、ボルシア・メンヒェングラートバッハ、ヴォルフスブルクが関心を示す。

クラブはエルンストとの合意目前だったが、2部降格で交渉は立ち消えとなった。

フェイエノールトはすでに23歳のGKにオファーを提示したが、金額は移籍条項の500万ユーロを下回ったという。

今週初めにファンサイト「FR12.nl」は、ウェレンロイターがクラブ幹部から契約延長しない旨を告げられ、退団へ動き始めたと伝えた。クラブ・ブルージュ戦（3-1）ではこのドイツ人GKがフル出場し、ゴールを守った。

フェイエノールトもヴェレンロイターも移籍に前向きで、クラブは移籍金を得るために今夏の売却を検討している。ヴェレンロイターは評価されていないと感じ、新天地を求める意向だ。

ヴォルフスブルクがその道を開く可能性もある。ドイツの『デ・テレグラーフ』紙は、同クラブが2023年から「デ・クープ」でプレーするこのGKに注目していると伝えている。ヴェレンロイターのフェイエノールトとの契約は2027年半ばまで残っている。