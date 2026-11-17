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ディートマー・ハマン氏は『GOAL』に対し、ジェレミー・フリンポンがトレント・アレクサンダー＝アーノルドの後継者ではないことは「ドイツで彼を見た誰もが」リヴァプールに伝えられたはずだと語った。オランダ代表のフリンポンはサイドバックよりウイングに近いという。かつてアンフィールドでプレーしたハマン氏にとって、2950万ポンド（3900万ドル）の移籍金は今も驚きであり、多くの疑問が残る。

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リヴァプールが移籍金の記録を更新

アルネ・スロット監督の下でプレミアリーグ優勝を果たしたリヴァプールは、2025年夏、イングランド国内で圧倒的な強さを誇るチームを築くべく、大型補強に乗り出した。

獲得に際しては、 フロリアン・ヴィルツらに記録的な移籍金を投じた 。ヴィルツとアレクサンデル・イサクの移籍金はいずれも9桁に達し、ブンデスリーガ王者バイエル・レヴァークーゼンからはフリンポンも獲得した。

必要だったアレクサンダー＝アーノルドの後継者

リヴァプールは守備陣の右サイドを埋める必要があった。生え抜きのトレント・アレクサンダー＝アーノルドが契約満了を迎え、レアル・マドリーへ移籍したためだ。マージーサイド出身のイングランド代表選手は積極的なプレースタイルで知られ、守勢に回るよりも 攻撃に出る場面で持ち味を発揮する ことが多かった。

ドイツでの直近2シーズンに19ゴールを挙げ、アシストも数多く記録したフリンポンは、同様の条件を満たすと考えられていた。しかし、俊足の25歳は イングランドで苦戦している 。

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今季は序列でローン加入のロナウド・アラウホの後塵を拝している。バルセロナ所属のウルグアイ人選手アラウホは、本来センターバックに近いタイプだ。それでもアンフィールドでのフリンポンの将来には疑問の声が上がり、 2027年1月の移籍市場での退団 が取り沙汰されている。

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フリンポンは適任だったのか？

サイドを駆け上がるプレーを好むフリンポンは、そもそもリヴァプールに適した選手だったのか。『Lottoland Live Casino』との提携で取材に応じた元リヴァプールMFのディートマー・ハマン氏は、『GOAL』にこう語った。「私に電話をくれれば、そう伝えられた。ドイツで彼のプレーを見た人なら、ほぼ誰に聞いても同じことを言えたはずだ」

「攻撃面では素晴らしい選手だ。もちろんプレミアリーグは競争がより激しい。ヴィルツがいたレヴァークーゼンはボールを長く保持し、相手を崩していた。相手が疲れたところで、ヴィルツとフリンポンのスピードを生かし、フリンポンは多くのゴールを決め、ゴールも数多くお膳立てした」

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「だが、彼はアレクサンダー＝アーノルドの後継者にはなり得なかった。彼はウイングバックだ。サイドバックというより、むしろウイングだ。獲得の狙いが何だったのか、よく分からない。彼は守備を好まないし、守備をさせるべきでもない。間違いなく強みではないからだ」

「驚いたよ。獲得して、ホームで格下のチームと対戦する際などに時折起用することはできる。そういう試合ならサイドバックで使っても何とかなる。ウイングでもプレーできるし、控えとしては悪くないと思う。ただ、彼に支払った金額には驚いた」

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オランダ代表選手、1月の移籍市場で売却の可能性

フリンポンは長期的な戦力と見込まれ、リヴァプール加入時に5年契約を結んだ。しかし今、その契約期間のうち24カ月を全うする可能性も低そうだ。

現在アンフィールドではアンドニ・イラオラ監督が指揮を執っているが、フリンポンを全面的に評価しているようには見えない。売却で得た資金は、 アラウホの完全移籍での獲得 や、別の右サイドバック探しに充てることができる。