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オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督は、ドイツに0-5で完敗した後、選手たちに厳しい言葉を向けた。カタルーニャ出身の指揮官はNOSのイェルーン・ステケレンブルフによる取材で、特に選手たちの姿勢を批判し、変更を予告した。

ベルリンで歴史的な大敗を喫した後、シャビ監督はすぐにロッカールームへ向かい、選手たちに説明を求めた。「何が起きたのか理解しようと、選手たちと話しました。まずサポーターに謝らなければなりません。今日はサッカーをしていなかったからです。あるべき規範も価値観も、闘争心も、何一つありませんでした」

指揮官には、先のギリシャ戦での7-0の勝利から、なぜこれほど大きな差が生まれたのか理解しがたいという。「ギリシャ戦では、闘争心、強度、テンポ、情熱を備えた歴史的な試合をしました。今日はその正反対でした。私がここに来てまだ間もないからかもしれませんが、選手たちの姿勢を理解しようとしています。そこにも問題があるのかもしれません」

シャビ監督によれば、選手たち自身も何が悪かったのかを口にしたという。「互いに話し合えたのは良かったです。今の自分たちの立ち位置が分かりました。素晴らしいものを見せる力はありますが、今日はその正反対でした。今日までは選手一人ひとりを心から誇りに思っていましたが、これは信じられません。監督としてショックです」

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厳しい批判をしながらも、シャビ監督は怒りに任せて選手たちに話したわけではないと強調した。「いいえ、今と同じ口調で話しました。普段はどんな状況も理解しようとしますが、これは絶対に受け入れられません。今日から多くのことを変えなければなりません。適切な闘争心を見せる選手が必要です」

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今回の不振が次の代表戦のメンバー選考に影響する可能性を問われると、シャビ監督はこう答えた。「決断を下します。それが代表監督としての私の責任です。今から3月まで時間があります。いずれにせよ、最も重要な目標は達成しました。ネーションズリーグの準々決勝に進出しています。ここからさらにチームを築いていかなければなりません」

シャビ監督は、主将フィルジル・ファン・ダイクと副主将フレンキー・デ・ヨングの不在を理由にはしたくないという。戦術面にも言い訳を求めなかった。「今日の原因の99％は、ピッチ上での私たちの規範や価値観にありました。チャンスはつくりましたが、ドイツが非常に良いプレーをしたため、苦しみもしました。彼らは、まさに私たちが見せたい積極性と姿勢でプレーしていました」

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オランダ代表は大敗を喫しながらも準々決勝に進むが、シャビ監督はこの試合を大きな警告と捉えている。「今日は恥ずべき試合でした。選手たちを引き続き見守り、何が起きたのか分析しなければなりません。今日からまたゼロからの出発です。私たちは良いものを築きつつありましたが、今日はその正反対を見ました。何よりもサポーターに謝らなければなりません」

最後に、今回の敗戦は自身のサッカー人生で最大級の失望に入るかと問われ、シャビ監督は答えた。「間違いなく、その一つです。しかし、私たちはここから学びます。難しい状況ですが、選手たちは多くを学ぶでしょう」。指揮官は特に、ギリシャ戦との落差に驚きを隠せなかった。「3日前には、姿勢の面でもプレーの面でも、信じられないような試合をしました。今日はその姿勢が全く残っていませんでした」