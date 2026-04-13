レアル・マドリードは来週水曜、アリアンツ・アレーナでバイエルンとCL準々決勝2ndレグを戦う。ホームで敗れたため、アウェイで逆転が絶対条件だ。

欧州最多優勝を誇るレアルは、タイトルへの道を繋ぐため、敵地での大逆転が求められる。判定への注目も高まっている。

UEFAはスロベニアのスラフコ・ヴィンチッチ主審を本試合の担当に任命した。ヴィンチッチ主審がレアル・マドリードの試合を担当するのはチャンピオンズリーグで5度目。

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ヴィンチッチ氏はこれまで同大会でレアル・マドリードの試合を4回裁き、そのうち3試合で白星を挙げている。

彼は2024年のチャンピオンズリーグ決勝（レアル・マドリードがボルシア・ドルトムントを破り優勝）でも主審を務め、白い巨人にとって縁起の良い審判だ。

直近では同大会準々決勝のパリ・サンジェルマン対チェルシー（チェルシーホーム）も担当した。

レアル・マドリードの欧州制覇の行方を左右する一戦は、アリアンツ・アレーナに世界の注目を集める。ホームのバイエルン・ミュンヘンとの厳しい戦いに臨むレアルは、判定の混乱なくピッチ上で決着がつくことを願っている。

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