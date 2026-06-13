ドイツで前例のない論争：マテウスがクロップを激しく批判

2026年W杯ドイツ代表初戦を目前に控え、代表最多出場記録を持つマテウスが、クロップとミュラーを「感受性不足」と激しく批判。 さらに、日曜に予定されるキュラソー戦でジャマル・ムシアラに代えてデニス・ウンドヴァを起用するよう提案し、ユリアン・ナーゲルスマン監督の采配をさらに複雑にした。

1990年W杯優勝者のマテウスは、Magenta TVで解説するクロップとミュラーの主張に反論。2人はオンドヴァを10番のプレイメーカーとして起用し、ムシアラは65分以降に投入すべきだと主張していた。

ミュラーは「全員が万全ならオンダフは素晴らしい選択肢だ。彼はサッカーセンスがある」と説明。クロップも同意した。 「オンダフを起用したのは、彼が10番のプレイメーカーとしてプレーできるからだ」と語った。

マテウスは「クロップとミュラーが開幕戦でムシアラではなくオンドフを起用と勧めているのを見て驚いた」と語った。 意見は尊重するが、無視はできない。特にクロップにはもっと分別が求められた」と批判した。

ドイツがW杯で成功するにはムシアラの質が必要であり、信頼と出場時間を与えるべきだと主張。起用を避けることが代表に大きな代償をもたらすとの警告だ。

マテウスはさらにクロップを痛烈に批判した。 「クロップのコメントがナゲルスマンの仕事を難しくしているのは間違いない。もしチャンピオンズリーグの大事な試合前に主力選手をベンチに置くよう助言されたら、クロップは何と言うか知りたい」と矛盾を指摘した。

また、ムシアラが万全でないのは事実だが、不安を煽るより支えるべきだと強調。この時期に元チームメイトのミュラーがムシアラを称賛したことも「奇妙だ」と語った。

最後にマテウスはこう結んだ。「ワールドカップはまだ1分も始まっていない。しかもアメリカ戦の後半でムシアラは調子を上げていた」。大会前に時期尚早な論争が選手やチームの士気を損なう恐れがあると示唆した。