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元ドイツ代表FWティモ・ヴェルナーが、これまでのキャリアで経験した非常につらい時期について率直に語った。

「キャリアの中で、クソみたいなことをたくさん経験してきた。ドイツでもひどい目に遭った。家で座り込んで、本当にどん底にいた時もあった」と、今年初めにRBライプツィヒからMLSのサンノゼ・アースクエイクスに移籍したヴェルナーは、ポッドキャスト『The Late Run』で明かした。

中でも、2016年12月のシャルケ04とのブンデスリーガの試合で、ライプツィヒの選手として犯したシミュレーションは、その後何年もヴェルナーにつきまとった。以来、相手チームのファンから繰り返し侮辱的なチャントや敵意を向けられるようになったからだ。「ドイツでは、一度シミュレーションをしたことで、つらい思いをたくさんした。その後、あそこの人たちは何年も僕を標的にし続けた」と、同選手は説明した。

ティモ・ヴェルナー、ドイツで浴びた侮辱的なチャントを回想「一体どうなっているんだ？」

状況はあまりにもつらく、やがて「一体どうなっているんだ？ どのスタジアムに行っても、どこでもブーイングを浴びる。僕についての歌を歌い、いつも何かしら勝手なことを作り上げていた。本当にきつかった」と思うようになったという。ドイツでは、どの街でも邪魔されずに過ごすことができなくなった。そうした状況を乗り越えたことを、今はとても誇りに思っているとヴェルナーは強調した。

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シュトゥットガルト出身のヴェルナーは、かつてドイツ代表で最も期待されるストライカーの一人だった。長く代表の9番の第一候補を務め、失意に終わった2018年のワールドカップでもセンターフォワードとして起用された。2020年にはチェルシーが獲得に5300万ユーロの移籍金を投じ、イングランドでの最初のシーズンにはチェルシーでチャンピオンズリーグを制した。

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それでも、チェルシーでも以前のドイツでの経験と「似たような」ことが起きたという。「何度かチャンスを逃したら、その後は僕が標的になった」と、ヴェルナーはスタンフォード・ブリッジでの日々を振り返った。2022年にチェルシーを離れてライプツィヒに復帰し、当初は代表にも残っていた。しかし、2023年6月以降はドイツ代表に招集されていない。通算57試合を記録した代表での現時点で最後の出場は、2023年3月だった。

ティモ・ヴェルナー、RBライプツィヒでは最後に完全に構想外に

ライプツィヒでは状況が悪化の一途をたどり、トッテナム・ホットスパーへの1年半の期限付き移籍もキャリアに再び勢いをもたらすことはなかった。その後、RBではほとんど出番がなくなったため、1月に欧州サッカー界を離れ、サンノゼに加入した。

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サンノゼとは2028年夏までの契約を結んだ30歳は、ピッチ上で再び重要な存在となっている。サンノゼ・アースクエイクスでは、ここまで22試合に出場して6ゴール7アシストを記録。サンノゼはウェスタン・カンファレンスで3位につけ、すでにMLSのプレーオフ進出を決めている。