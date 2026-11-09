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パーダーボルンのGKナウエル・ノルは、ドイツとスペインのどちらの代表でもプレーできる。招集があれば、決断に時間はかからないという。

ZDFの番組『アクトゥエレ・シュポルトシュトゥディオ』に出演したブンデスリーガ昇格組の期限付き移籍中のGKは、司会のヨッヘン・ブライヤーからの質問に対し、スペイン代表への鞍替えも十分に考えられると語った。

スペイン代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテから連絡があり、代表合宿に招集されれば「とてもうれしい」とノルは話した。その場合、招集を受け入れるという。

23歳のGKはTSGホッフェンハイムと契約しており、今季は期限付き移籍でパーダーボルンに所属。これまでドイツの年代別代表（U-19、U-20）で計7試合に出場したが、A代表への招集はまだない。

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ミュンヘン生まれのノルは、母親がスペイン出身のため、スペイン代表でもプレーできる。スペイン語を流暢に話すが、ドイツサッカー連盟からと同様に、スペイン側からもまだ招集を受けていない。代表チームで一度はプレーすることが「最大の願い」だとノルは説明した。

昇格組パーダーボルンで、ノルは今季の主力として揺るぎない地位を築いている。自身の好パフォーマンスもあり、SCは順位表で堂々の13位につけ、直接降格圏とは勝ち点4差を保っている。

来季は保有元のホッフェンハイムに戻ってプレーする可能性もある。同クラブでは正GKオリヴァー・バウマンの時代が終わりに近づいているかもしれない。ただ、ノルは完全復帰について「自分が試合に出られるなら」考えられると語った。