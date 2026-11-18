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ドイツサッカー連盟のオフィスでは何の変哲もない一日に見えたこの日、FIFAを揺るがす決定が下された。ベルリンは正式に陣営を選び、ジャンニ・インファンティーノの対抗馬への全面支持を表明。今後数年の世界のサッカーの姿を変えかねない選挙戦の幕が切って落とされた。

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ドイツサッカー連盟のベルント・ノイエンドルフ会長は水曜日、フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長による国際サッカー連盟（FIFA）会長選への立候補を、連盟として全面的に支持すると発表した。

フランスサッカー連盟会長のディアロは先週の月曜日、欧州サッカー連盟（UEFA）の支援を受け入れ、来たる3月の選挙で現職のジャンニ・インファンティーノ会長と争うことになった。UEFAはFIFA指導部の真の変革を望んでいる。

ノイエンドルフ会長は、立候補の締め切り日である水曜日の早い時間にディアロと会談した後、「ロイター」が報じた公式声明で次のように述べた。「フィリップ・ディアロはサッカーに対する責任あるアプローチを体現しており、今後数年間にこの競技が直面する課題に立ち向かう決意を持っている」

さらにノイエンドルフ会長は、ディアロが国際サッカーにおいて豊富な経験を持ち、欧州サッカー界で大きな敬意を集めていると付け加えた。また、職務への取り組み方や掲げる価値観が、現FIFA会長とは明らかに異なると指摘した。

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インファンティーノは去る7月、ワールドカップなどの大会に関連する権利を保有する新たな商業法人に民間投資家を参入させようとして失敗して以来、強い反発に直面している。この計画は欧州の各協会の間で広く怒りを呼んだ。

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度重なる辞任要求にもかかわらず、このスイス人のスポーツ界の要人は、世界中の加盟協会から圧倒的な支持を得ていると主張し、次の選挙で新たな任期を勝ち取れると自信を見せている。

オランダサッカー協会もディアロの立候補を支持しており、今後数日のうちに欧州の多くの統括団体がこれに続くとみられる。欧州内で反インファンティーノ陣営が広がっていることを示す動きだ。

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ノイエンドルフ会長は声明で「サッカーがより良い方向へ変わることを望んでいる。競技に奉仕し、すべての加盟協会のために働くFIFAを望んでいる」と語った。

この発言は微妙な時期に出たものだ。UEFAは当初、FIFA主催大会のボイコットをちらつかせていたが、その後ワールドカップやその他の主要大会の権益売却計画を復活させないとの確約を受けていた。

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今回の危機はUEFAとFIFAの溝を深め、欧州の主要協会に、競技運営に信頼とバランスを取り戻せる代わりの人物を探させることになったようだ。そして彼らが見いだしたのがディアロだった。

また、日本サッカー協会の名誉会長である田嶋幸三と、元スイス代表DFのラモン・ベガもFIFA会長選への出馬を予定しており、選挙戦はさらに白熱し、多様な顔ぶれとなっている。

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とはいえ、注目は主にインファンティーノとディアロの一騎打ちに集まっている。前者は現行路線の継続を、後者は変革と、透明性および健全なガバナンスの原則への回帰を求める欧州の意思を象徴している。