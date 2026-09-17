ドイツが44人を招集した一方で、アヤックスのスター、ユリアン・ブラントはアムステルダムに残る

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがドイツ代表メンバーに復帰することを、ユルゲン・クロップ監督が木曜日に発表した。指揮官は、今後のネーションズリーグに向けて2つの異なるメンバーを編成している。アヤックスで際立った活躍を見せているユリアン・ブラントは、クロップ監督の選考から外れた。MFは2024年11月を最後に代表戦に出場していない。

クロップ監督は9月24日、ドイツがオランダ代表と対戦する試合で代表監督としてデビューする。オランダ代表の相手であるドイツは、その後のネーションズリーグでギリシャ、セルビアとも対戦する。

不本意な結果に終わったワールドカップ後にマヌエル・ノイアーが代表引退したため、テア・シュテーゲンに再びチャンスが巡ってきた。複数のドイツメディアによれば、アヤックスで好パフォーマンスを続ける限り、テア・シュテーゲンはクロップ監督の第一候補でもあるという。

クロップ監督はオランダ戦とギリシャ戦（9月27日）に向けてテア・シュテーゲンを招集した。その後、このGKはアヤックスに戻り、他のGKたちが代表監督にアピールする機会を得ることになる。

来週のオランダ戦では、フロリアン・ヴィルツ、カリム・アデイェミ、アレクサンダル・パブロヴィッチらが不在となる。一方で、カイ・ハフェルツやジャマル・ムシアラらはヨハン・クライフ・アレナに姿を見せる。ネーションズリーグ4試合に向け、合計44人が招集されている。

オランダ戦に臨むドイツ代表の全メンバー：

GK：マルク・テア・シュテーゲン（アヤックス）、アレクサンダー・ニューベル（VfBシュトゥットガルト）、フィン・ダーメン（FCアウクスブルク）。

DF：ヤン・ビセック（インテルナツィオナーレ）、ヨシュア・キミッヒ、ナサニエル・ブラウン、ヨナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）、ヘネス・ベーレンス（FCアウクスブルク）、マックス・ローゼンフェルダー、フィリップ・トロイ（SCフライブルク）、ヨシャ・ヴァグノマン（VfBシュトゥットガルト）。

MF：セルジュ・ニャブリ、ジャマル・ムシアラ、レナルト・カール（バイエルン・ミュンヘン）、ナディーム・アミリ（マインツ）、フェリックス・ヌメチャ（ボルシア・ドルトムント）、ケビン・シャーデ（ブレントフォード）、バンバセ・コンテ（TSGホッフェンハイム）、ヤニック・エンゲルハルト（フライブルク）、クリス・フューリッヒ（VfBシュトゥットガルト）、アントン・シュタッハ（リーズ・ユナイテッド）。

FW：カイ・ハフェルツ（アーセナル）、ユネス・エブノウタリブ（アイントラハト・フランクフルト）。