ドイツが貴重な「贈り物」をくれるかもしれない。エジプトはイラン戦を前に、どうすれば予選を突破できるのか？

エジプト代表は、ワールドカップで初めてベスト16進出に王手をかけている。最終戦のイラン戦を待たずに突破を決める可能性もある。

初戦ベルギーと1－1で引き分け、第2戦ニュージーランドに3－1で初勝利し、勝ち点4でグループ7首位に立つ。

勝ち点はイラン、ベルギーが2、ニュージーランドが1で最下位。

エジプトは土曜のイラン戦で引き分け以上なら突破確定、首位維持には勝利が必要だ。

ただし、突破は他会場の結果にも左右される。

鍵を握るのはドイツだ。

各グループ3位のうち成績上位8チームにも2次ラウンド進出のチャンスがある。

各組1位・2位に加え、新規定により3位の上位8チームにも決勝トーナメント進出のチャンスがある。

3位チームの決勝トーナメント進出基準は、勝ち点→得失点差→総得点→フェアプレーポイント→抽選の順。

現時点でエジプト代表は勝ち点4を手にし、グループ1の3位韓国（勝ち点3）、グループ3の3位スコットランド（勝ち点3）、 この2チームはグループステージを既に終え、第9グループの3位（セネガルまたはイラク）も勝ち点は最大3止まりだ。

エジプトがベスト3に入り決勝トーナメントへ進むには、この順位にあるチームのうち少なくとも4チームを上回る必要がある。

本日木曜日に予定されている第5グループの第3節の結果次第では、エジプト代表に朗報がもたらされる可能性もある。

ドイツ（6ポイント・1位）がエクアドル（1ポイント・3位）に勝つか引き分ければ、エクアドルはエジプトの4ポイントを越えられない。この場合、エジプトは2次ラウンド進出を決める。

さらに、コートジボワール（2位、3点）がキュラソー（最下位、1点）に負けない場合も、同チームは4点に届かないため、ハサム・ハサン監督率いるエジプトの決勝トーナメント進出が確定する。