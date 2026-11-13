ドイツがセルビアに勝利も、クロップにとって初の大会は大きな失望に終わる恐れ

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ドイツがセルビアを比較的難なく下した。ユルゲン・クロップ監督率いるチームはベオグラードで、ホームのセルビアに1-3で勝利した。

ドイツはアヤックスのGKマルク・テア・シュテーゲンが先発。フロリアン・ヴィルツ、カイ・ハヴァーツ、ヨシュア・キミッヒらも先発メンバーに名を連ねた。

セルビアではドゥシャン・タディッチが先発。キャプテンマークを巻き、5-3-2の布陣でFWとしてプレーした。

セルビアは試合開始早々に先制を許した。開始3分もたたないうちに、CKからスルジャン・バビッチがヘディングで自陣のゴールにボールを入れてしまった。

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その10分後にはフロリアン・ヴィルツが得点し、ドイツが0-2とリードを広げた。ハヴァーツは絶好機を逃したが、こぼれ球にリヴァプールのMFが反応した。

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前半の残り時間はドイツが圧倒した。クロップ監督のチームはボール保持率86％を記録し、ハヴァーツとヨナタン・ターが3-0となるゴールに迫ったものの、得点には至らなかった。

後半開始直後、ドイツに3点目が生まれた。キミッヒのパスで抜け出したRBライプツィヒのFWブラヤン・ガルーダが、見事なドリブルの後に落ち着いて決めた。

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その後まもなく、バビッチが3-1となるゴールを決めた。開始3分にオウンゴールを喫したバビッチが、今度はセルビアの得点を挙げた。

セルビアはその後、攻勢を強めていくつかの好機をつくったが、ヴァニャ・ドラゴイェヴィッチがその流れに水を差した。キミッヒへの激しいタックルでレッドカードを受け、主導権は再びドイツに渡った。

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終盤にはアンドリヤ・ジヴコヴィッチもレッドカードで退場となった。

しかし、オランダ代表がギリシャに7-0で大勝したため、ドイツがネーションズリーグの準々決勝に進出することはほぼ不可能となった。可能性が残るのは、ドイツがオランダ代表に15-0で勝つか、ギリシャがセルビアに勝てず、ドイツがオランダに勝つ場合だけだ。