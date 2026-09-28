ドイツ代表を率いるユルゲン・クロップ監督は、就任以来初めての敗戦を喫した。UEFAネーションズリーグの一戦として日曜日に行われたホームでのギリシャ戦で、0対1で敗れたのだ。この予想外の結果は、新監督の船出に水を差すものとなった。

クロップはドイツの放送局「ARD」に対し、今回の敗戦は代表チームを再建しようとする「プロセスの一部」だと述べ、試合で用いた布陣、プラン、そして自らが行った交代について、その責任をすべて自分が負うと語った。

試合唯一のゴールは、途中出場したディミトリオス・クルベリスが74分に決めたもので、コースが変わったシュートだった。これによりギリシャはドイツ相手に初となる歴史的な勝利を手にし、クロップの代表指揮官就任後初のホームでの登場に泥を塗る結果となった。

この敗戦は、クロップにとって初戦となったオランダ戦でドイツが1対1で引き分けた数日後に訪れた。クロップはチームに新たな血を注ぎ、複数の選手に出場機会を与えるべく、ギリシャ戦では先発メンバーに5つの変更を加えていた。

ドイツ代表は前半、試合の流れを支配し、「オプタ」の統計によればボール支配率は77%に達した。しかし優勢を実質的なチャンスに結びつけるのに苦しみ、32分にカリム・アデイェミが放ったシュートをギリシャのゴールキーパー、コンスタンティノス・ツォラキスが見事に防いだ場面が、前半で最も目立った試みとなった。

クロップは欧州サッカー連盟の公式サイトに対し、引き分けであれば受け入れられたと述べ、この敗戦は厳しく、チームがそれに値するものではなかったとの見解を示した。しかし、選手たちにプレースタイルへの自信を植え付ける必要性を強調し、ギリシャ代表は明確なプランを携えて試合に臨み、それを遂行することに成功したと認めた。

ギリシャは後半にパフォーマンスを向上させ、幾度もホームチームのゴールを脅かした。フォティス・イオアニディスが決定機を逃し、ディフェンダーのヨナタン・ターがもう一つの試みをクリアした後、クルベリスが決勝ゴールを決め、ドイツのサポーターに衝撃を与えた。

ターは、ドイツ代表が求められるパフォーマンスを見せられなかったと認め、結果への失望と怒りを口にした。しかし、団結して仕事を続けるよう呼びかけ、新監督を取り巻いていた前向きな雰囲気が敗戦後に後退したとはいえ、チームは次の試合で挽回できると語った。

ドイツ代表は木曜日にミュンヘンでセルビア代表と対戦し、その次の日曜日にはアウェーでギリシャとの再戦に臨む予定だ。クロップはローテーション方針を続け、チームのアイデンティティを再構築しようとする中で、布陣に変更を加える意向を明言した。

ドイツ人指揮官は、コーチングスタッフと選手たちは依然として最良のプレー方法を模索している段階にあると説明し、この試合は今後積み上げていける教訓を与えてくれるものであり、来たるべき大会に向けて代表チームのパフォーマンスを向上させていくことに取り組むと述べた。