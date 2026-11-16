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ユルゲン・クロップ率いるドイツがシャビ率いるオランダを5-0で圧倒。グループ首位での突破を決めるとともに、オランダに公式戦史上最悪の敗戦をもたらした。

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予想していた通り、リーグA・グループ2の最終戦、ドイツ対オランダでは順位争いを含め何が起きてもおかしくなかった。ギリシャもその行方を見守っていたが、これほど明白で圧倒的な結果は誰も予想していなかっただろう。ベルリンのオリンピアシュタディオンでユルゲン・クロップ率いるドイツが挙げた5-0という結果でさえ、ピッチ上で起きたことを十分には伝えきれない。ドイツはシャビ率いるオランダを文字通り粉砕した。

ドイツは立ち上がりから主導権を握り、オランダ守備陣を思うままに翻弄。両翼のグルダ（この試合の最優秀選手）とシェルハントは、チーム全体の出来を上回る際立ったプレーを見せた。前半だけで少なくとも4度の得点機を逃したドイツだったが、前半終了間際にフライブルクのウイング、シェルハントが均衡を破る。ペナルティーエリア際から放った強烈な右足のカーブシュートに、フェルブルッヘンはなすすべがなかった。

後半、今大会のネーションズリーグで最も出来の悪いオランダは、たちまち公式戦史上最悪のオランダへと変わった。ヴィルツのもう一つの見事なゴールが、ドイツのゴールラッシュの口火を切る。シュロッターベクがグルダの1本目のアシストからダイビングヘッドで決めると、ヴィルツはサイドで躍動するグルダの2本目のアシストから得点。最後は、シェルハントがこの夜2度目となるシュートをポストに当てた後、グルダ自身が決め、5-0の5得点で締めくくった。

この大勝には、さらに大きな意味がある。ドイツは準々決勝に直接進出する2チームの一角として、すでに突破を決めていたオランダに加わっただけではない。得失点差でオランダを抜いて首位に立ち、抽選ではより有利な相手を引く可能性を高めた。

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ドイツ対オランダ：試合記録



ドイツ 5-0 オランダ



得点者：41分 シェルハント（ドイツ）、60分 ヴィルツ（ドイツ）、65分 シュロッターベック（ドイツ）、71分 ヴィルツ（ドイツ）、77分 グルダ（ドイツ）



ドイツ（4-2-3-1）： テア・シュテーゲン、トロイ（75分 イェルチュ）、シュロッターベック、ター、ブラウン（65分 ミッテルシュテット）、キミッヒ、パヴロヴィッチ、グルダ、ヴィルツ（75分 ビショフ）、シェルハント、ハヴァーツ（65分 エブヌータリブ）。



オランダ（4-2-3-1）： フェルブルッヘン、J・ティンバー（71分 マートセン）、ファン・デ・フェン、ファン・ヘッケ、ダンフリース、フェールマン、ラインデルス、ティンバー（63分 クライファート）、ガクポ、マレン（71分 メールディンク）、サマーヴィル



主審：ニーベリ（スウェーデン）

警告：メールディンク

退場：なし





ゴールと主な場面



77分 ポスト直撃、そしてゴール：再び見事なプレーを見せたグルダがゴールライン際まで進み、逆サイドのポスト付近にいたシェルハントへグラウンダーのクロス。シェルハントは右足に持ち替えてニアサイドへ強烈なシュートを放つが、フェルブルッヘンが触れ、ポストにも助けられて失点を免れる。しかし、ボールはペナルティーエリア中央のグルダに渡り、シュートを決めて5-0とした。



71分 ゴール：オランダにとって悪夢のような展開。右サイドでグルダが自在にプレーする。ライプツィヒのウイングがゴールライン際まで進み、マイナスのパス。ゴールエリア内のヴィルツが強烈なシュートを突き刺した。



65分 ゴール：ドイツがさらに突き放す。躍動するグルダのクロスを、シュロッターベックがダイビングヘッドで押し込んだ。



60分 ゴール：またしても見事なロングシュートがファーサイドの隅に吸い込まれる。今度はヴィルツの左足がフェルブルッヘンを破った。



47分 チャンス：再びシェルハントが危険な場面をつくる。偶然のこぼれ球をペナルティーエリア内で受け、鋭いシュートを放ったが、ボールはわずかにクロスバーを越えた。



41分 ゴール：オランダ側が抗議する中、またしてもグルダを起点にドイツの攻撃が始まる。ボールを受けたキミッヒが左のシェルハントへ展開。フライブルクのウイングはボールを収め、マークについた相手に仕掛けると、右足でファーサイドのポスト際へカーブシュートを放ち、フェルブルッヘンを破った。代表でのキャリア初ゴールとなる、記録に残る一撃だった。



32分 ポスト直撃：ドイツが再び右サイドを突破。グルダのクロスがファーサイドのシェルハントに届く。ワンタッチで収め、すぐに逆サイドを狙って放ったシュートは、フェルブルッヘンが反応できない中、ポストの根元を叩いた。



26分 チャンス：オランダが初めてカウンターに転じる。ガクポが左を突破してペナルティーエリア内のゴールライン際まで進み、ファーサイドへ鋭く速いクロス。マレンが体に当てようとしたが、ゴール方向へは飛ばせなかった。



23分 チャンス：右からのキミッヒのフリーキックがオランダ守備陣の意表を突く。カイ・ハヴァーツがタイミングよく頭で合わせ、フェルブルッヘンを脅かしたが、GKはしっかり対応した。



1分 開始早々、キミッヒがイエローカードを受けかける。マレンが縦に抜け出すと、ドイツの主将がファウルでカウンターを止めた。主審はすぐにカードを出す構えを見せたが、提示はしなかった。





0分ベルリンのヴェストファーレンシュタディオンで20時45分にキックオフ



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