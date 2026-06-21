ドイツからスペインへ…ワールドカップでサウジアラビアが喫した最大の敗戦は？

2026年W杯でサウジアラビア代表がスペインに敗れたことで、過去の痛恨の敗戦が再び思い出された。同代表は1994年の初出場以来、アラブ・アジア勢屈指の出場実績を誇る。

特に2002年日韓大会のドイツ戦では0-8で大敗し、これは同国ワールドカップ史上で最悪の敗戦として記憶されている。

ドイツ代表は試合開始から終了まで完全に試合を支配し、この結果はワールドカップの歴史の中でも特に厳しいものの一つとなった。

それから16年後、2018年大会の開幕戦ではロシアに0-5で敗れ、史上2番目の大敗となった。

3位には複数試合が並ぶが、2006年大会のウクライナ戦0-4が特に印象的だ。第1戦でチュニジアと引き分けた後、この敗戦で決勝トーナメント進出の望みは消えた。

さらに2026年大会のスペイン戦でも0-4で敗れ、同リストに追加された。前半30分で3失点を許すなど、技術と戦術の両面でスペインの優位性が顕著だった。

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1998年フランス大会でもフランスに0-4で敗れ、同大会は未勝利でグループリーグ敗退となった。

数字で見ると、サウジアラビアのワールドカップ最大敗戦は2002年ドイツ戦（0-8）。以下、2018年ロシア戦（0-5）、1998年フランス戦（0-4）、2006年ウクライナ戦（0-4）、 そして最後に、2026年大会でのスペイン戦（0-4）となる。

それでもサウジアラビア代表のW杯史は敗戦だけではない。1994年のベスト16進出や、 さらに2022年大会ではアルゼンチンに歴史的勝利を収めるなど、輝かしい瞬間もある。これらの成果は、どんな挫折からも立ち直る「グリーン」の力を示している。