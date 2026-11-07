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バイヤー・レヴァークーゼンの司令塔イブラヒム・マザは、アルゼンチンのレジェンド、リオネル・メッシからコパ・トロフィーの投票で1票を得たことが、将来バロンドールを獲得したいという意欲をさらに高めたと明かした。また、攻撃的MFのマザは、2年前に代表としてプレーする国をドイツからアルジェリアに変更した際の、個人的に難しい決断についても語った。

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アルゼンチンのレジェンドが台頭する司令塔を支持

マザは2026年のバロンドール授賞式で著名選手から評価を受け、サッカー界最高の個人賞を目標に掲げた。また、アルジェリア代表でのキャリアも振り返った。メッシはレヴァークーゼンの若手選手マザをコパ賞の投票で3位に選んだ。同賞は世界最高の若手選手に贈られる。バロンドールを8度受賞したメッシからの支持を受けたものの、アルジェリア代表のマザは最終順位で9位だった。

バロンドール受賞が最大の目標

長期的な目標について、ドイツ版のRTL に語ったマザは、「バロンドールの受賞は僕の夢の一つだ。あのような賞を獲ることは、すべてのサッカー選手の夢だと思う。並外れた、本当に特別な栄誉だ」と話した。

アルゼンチン代表FWからコパ賞の投票で評価されたことが、今後さらに高い水準を目指す原動力になっているとも説明した。「真摯に受け止めたし、信じられないことだ。メッシから特別なものを持っていると言われれば、ものすごいモチベーションになる。そう、メッシの励ましが、さらに頑張ろうという気持ちに火をつけてくれた」

代表変更には深い熟慮が必要だった

「マザドーナ」の愛称を持つ司令塔は、かつて年代別のドイツ代表でプレーした後、2024年10月にA代表での所属をアルジェリアに変更した。アルジェリア代表を選ぶことが決して簡単ではなかった理由について、マザはこう語った。「アルジェリア代表でプレーすることを選ぶのは、ある意味で難しかった。考えなければならない要素がいくつかあった。以前にも話したけれど、さまざまな理由があって、それは個人的なことだ。自分の胸にしまっておきたい。ただ、それを抜きにしても難しい決断だった」

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さらに、アルジェリアを代表する誇りを改めて強調した。「今は決着がついて、もう2年が経った。アルジェリア代表を誇りに思うし、代表でプレーする機会を得られてうれしい。ピッチでは持てる力をすべて出し切り、これからもチームのために全力を尽くす。胸にアルジェリアの国旗を掲げられることを誇りに思う。この国を代表できるのは大変な名誉だ」

レヴァークーゼンの若手、さらなる成長を目指す

2年前に代表を変更して以来、マザはアルジェリア代表としてA代表24試合に出場し、3ゴール2アシストを記録している。11月の代表活動期間が近づくなか、来週代表チームの仲間と合流した際には、この数字を伸ばしたいところだ。クラブでは、長期的な目標であるバロンドール受賞に向け、バイヤー・レヴァークーゼンの選手としてブンデスリーガで輝き続けることが欠かせない。