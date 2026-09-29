テ・クローゼはEFC内で、アヤックスのディレクターを務めるオランダ人の後任者を迎えることになる

メノ・ヘーレンが、欧州クラブの最大かつ最重要の利益団体であるEuropean Football Clubs（EFC、旧ECA）の理事会に加わった。火曜日にコペンハーゲンで行われた選挙で、アヤックスのCEOが正式に任命された。KNVBとエールディビジは満場一致でヘーレンの就任を支持している。

「EFC理事会は、欧州クラブサッカーにおける最高意思決定機関です。理事会は欧州クラブの代表者と独立した専門家で構成されています。オランダサッカーにとって、この理事会で発言権を持つことには大きな価値があります」と、アヤックスは公式サイトの声明で説明している。

ヘーレンはこれに先立ち、UEFAクラブコンペティションズ委員会にも選出されていた。「この委員会は戦略レベルで欧州のクラブ大会に関与し、大会方式、資金配分、参加基準、抽選手続き、そして欧州決勝の開催地割り当てといったテーマについて助言を行っています」

デ・テレグラーフによれば、ヘーレンはEFC内でデニス・テ・クローセの後任となるという。後者はフェイエノールトの取締役会から退いたことを受け、その座を譲らなければならなかった。

メキシコのモンテレイへ渡ったテ・クローセは、2023年から2026年までEFCで活動していた。ヘーレンの就任により、オランダは再びこの機関に代表を持つことになった。

ヘーレンは2010年からアヤックスに在籍し、商務担当ディレクターなどを務めてきた。2025年3月にCEOに就任し、契約は2027年半ばまでとなっている。

なお、アヤックスの幹部はボーナスを辞退することが先週明らかになった。ヘーレンは、スポーツ面で期待外れのシーズンだったことを踏まえ、自身はボーナスを受け取るに値しないと考えている。