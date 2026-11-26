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バルセロナは、オランダのトゥウェンテに所属するセンターバック、ルード・ナイスタットの獲得に向けて新たな障害に直面している。

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スペイン紙『スポルト』によると、トゥウェンテはナイスタットの放出を拒否しているという。同選手は、カタルーニャのクラブのスポーツ部門から高く評価されている。

オランダのサイト「トゥウェンテ・インサイト」によれば、同クラブのテクニカルディレクターを務めるエリック・テン・ハフは、シーズン終了までチームの主力を一切変えずに維持することを望んでいる。

同サイトは、この件について明確な指示が出ていると指摘している。その内容は「チームの上位18選手は、冬の移籍市場で一人も退団を認めない」というものだ。

この方針は、ナイスタットの去就に直接影響を及ぼすことになる。同選手はチーム内でも屈指の将来性を秘め、国際的な評価も最も高い選手の一人である。

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トゥウェンテは現在、エールディヴィジで3位につけるなど好調を維持しており、目標を諦めるつもりはない。

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シーズン終了までこのセンターバックを手元に置きたいというクラブの意向は、自身の成長を目指す選手本人の計画とも一致している。

ナイスタットは最近、さらなる成長を続け、経験を積み、プロサッカー界での地位を確立するため、熟慮の末にもう1シーズン残留する決断を下したと明かしていた。

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また、このオランダ人DFはオランダ紙『デ・テレグラーフ』のインタビューで、バルセロナが自身の獲得に関心を示していることを把握していると認めた。さらに、自身が表紙を飾った『スポルト』紙を自宅に保管しているという微笑ましいエピソードも披露している。

その一方で、ナイスタットは欧州サッカー界で注目を集め続けている。

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ヨーロッパ・カンファレンスリーグでトゥウェンテと次に対戦するフライブルクのユリアン・シュスター監督は、試合前の記者会見で、この左利きのセンターバックの能力を特に称賛した。

ドイツ人指揮官は、若さにもかかわらず、ボールを扱う場面で解決策を見いだせる同選手の才能と能力を高く評価した。

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ナイスタットのプレースタイルは、バルセロナのニーズに合致している。バルセロナは、後方からのビルドアップ能力に優れ、強い個性を持ち、さらなる成長が見込める左利きのセンターバックを探している。

カタルーニャのクラブのスポーツ部門は、以前からこの選手の成長を追跡している。継続的な成長によって市場価値が上昇し、獲得に関心を示すクラブも増える可能性があると認識しているためだ。