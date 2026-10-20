マンチェスター・ユナイテッドの前監督であるオランダ人のエリク・テン・ハーグが、ポルトガルのレジェンドであるクリスティアーノ・ロナウドとの対立について口を開き、両者の関係が悪化した理由に関する新たな詳細を明かした。テン・ハーグは、ロナウドを史上最も偉大なサッカー選手の一人として認めつつも、自身が選手たちに課した肉体的・技術的な要求を守らなかったとして、元チームメートであるこのスターを非難した。

テン・ハーグは2022年夏にマンチェスター・ユナイテッドの指揮官に就任し、1年目にイングランド・リーグカップ制覇を成し遂げ、続いて2024年にはFAカップを獲得したが、同年10月に解任された。

『ジ・アスレティック』紙とのインタビューで、テン・ハーグはロナウドとの危機の舞台裏を振り返り、この選手の退団は簡単な決断ではなかったとしながらも、チームの利益と集団としての規律が、選手の名前や経歴に左右されない決断を下すことを自身に求めていたと語った。

オランダ人指揮官は次のように語った。「彼はチームを失望させ、私をも失望させた。我々は彼がいることを前提にシーズンの計画を立てていたからだ」

さらに彼はこう付け加えた。「私はマンチェスター・ユナイテッドの監督という責任を引き受ける前に、達成を目指していた目標について話し合うため、ポルトガルまで彼のもとへ出向いた」

そして彼はこう説明した。「彼はサッカー史上最高の選手の一人であり、私は彼を大いに尊敬していた。しかし監督という立場上、私は合理的な決断を下し、チームにとって最も適任だと考える選手たちに頼らなければならなかった」

トレーニングにおけるロナウドの問題

テン・ハーグの批判は個人的な対立の枠にとどまらなかった。彼は、肉体面がこのポルトガル人スターとの危機の最も大きな原因の一つであったことを明かし、トレーニングでの手抜きと見なしたことや、求められる水準に達していなかったことについて、本人に直接問いただしたと述べた。

オランダ人指揮官は、2022年8月にブレントフォードに0-4で敗れた後、選手たちに課した過酷なトレーニングを振り返り、ロナウドが予定されていた3周のうち2周しか走り切らなかったと説明した。

また彼は、ピッチ内でのこのフォワードの動きについて両者の間で交わされた議論についても語り、こう述べた。「私は何度も彼に言っていた。『ロニー、みんなが適切なポジションに入る手助けをしたいと思っている。でも君がペナルティエリアまでたどり着けなければ、得点することはできないんだ』と」

テン・ハーグは、自身の話として続けた。「彼は走っていなかった。ボールを保持しているときも、失ったときもだ。その理由は、彼が求められる形で自身を準備していなかったからだ」

前監督は、相手を疲労困憊させるまでプレスをかけることをロナウドに求めていたわけではないと強調したうえで、求められる役割を遂行できるだけの肉体的なコンディションに到達することを彼に期待していたと語り、スターであることはいかなる選手をもチームの要求を守る義務から免除するものではないとの見解を示した。

チームのために働くこと

テン・ハーグは、グループ内での選手の振る舞いが及ぼす影響についても言及し、一部のスター選手がチームメートにトレーニング中の力の温存を促すことがあると指摘し、選手たちがまだ求められる肉体的水準に達していない場合、それは適切ではないと見なした。

彼はこう語った。「どのビッグクラブも自らのビッグプレーヤーを大切に抱えるべきだ。しかしビッグプレーヤーもまた、チームのために働かなければならない」

さらに彼は、選手が肉体的なコンディションの頂点に達したときには力の温存も理解できるが、最初のうちは求められる水準に到達するまで、取り組みとトレーニングを優先すべきだと付け加えた。

テン・ハーグは、問題はロナウド一人に限ったものではなく、彼の評価によれば、サッカーが最優先事項ではなかった一部の選手たちの考え方にまで及んでいたとし、それがマンチェスター・ユナイテッド内で自身の望む基準を定着させる任務をより困難にしたと述べた。