ユネス・タハは驚くべきことに、引き続きFCトゥウェンテの選手として残留することになった。23歳のアタッカー兼ミッドフィールダーは契約を更新し、2029年半ばまで延長。さらに1シーズンのオプションも付帯している。これにより、今夏は退団に向かっているように見えたタハを巡る状況に、注目すべき結末が訪れた。

FCユトレヒトをはじめ、ドイツ・ブンデスリーガからも具体的な関心が寄せられていたが、テクニカルディレクターのエリック・テン・ハフが、このレフティーとそのマネジメントを説得し、デ・フロルシュ・フェステでの残留を決断させた。FCトゥウェンテは月曜午後、この契約延長を正式に発表した。

この方針転換は注目に値する。というのも、タハの将来は長らく不透明だったからだ。FCフローニンゲンへの成功したレンタル期間を経て、今季も本来のポジションである位置で出場時間を得る見通しは乏しいように見えていた。トゥウェンテは一度、以前に提示していた契約オファーを撤回していたほどだ。しかし短期間のうちに、状況は完全に変わった。

欧州大会のアウェーでのカラバフ戦で、タハは攻撃的MFとしてチャンスを得ると、それを見事にものにした。マックス・ブルンスの1-2となるゴールのプレアシストを記録し、延長戦では自ら1-4の得点も挙げた。さらに数日後、カンブール戦でもトップ下として再びゴールを決めた。

その試合後、ブンデスリーガのクラブが具体的な動きを見せていたことが明らかになったが、テン・ハフはタハを簡単に手放すつもりはなかった。このテクニカルディレクターは改めて選手本人とそのマネジメントと話し合いを行い、その後、両者は長期契約で合意に達した。

「FCトゥウェンテでは本当に楽しくやれている。昨季のFCフローニンゲンでのレンタル期間は、自分にとってとても大きな意味があった。多くの試合に出場できた」と、タハはクラブの公式チャンネルを通じてコメントした。「それで成長できる。ピッチ内外の両面で、より成熟した選手になれた」

タハは自信を持って前を見据える。「今は次のステップを踏みたい。そのためにこの新契約がある。デ・フロルシュ・フェステで、この素晴らしい観客とともに迎える今後のシーズンがとても楽しみだ」。昨季はFCフローニンゲンで33試合に出場し、6ゴール10アシストを記録していた。

テン・ハフもこの結果に満足している。「この期間、私はユネスと彼のマネジメントと多くの接触を持ってきた。私たちは一貫してユネスとの契約延長を望んでいた。なぜなら、彼はここでまだ終わっていないと考えているからだ。ユネスがどれほどのポテンシャルを持っているかは分かっているし、それは直近の数試合でも改めて証明された。新契約がまとまったのは素晴らしいことだ。ユネスはこの場所でさらに成長できるし、私たちの野心を実現する助けになってくれると確信している」

FCトゥウェンテのサポーターの間でも、この意外な契約延長には熱狂的な反応が広がっている。 Twente Insite では、複数のサポーターがこれを「素晴らしいニュース」と呼び、タハとテン・ハフの双方に称賛を送っている。一方で、もはやこのMFが残留するとは思っていなかったとするファンも複数見られた。