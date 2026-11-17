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PSVはケヴィン・デ・ブライネをオランダに迎えるべく本格的に動き出し、1月の移籍に向けてナポリに初の正式オファーを提示した。

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雷鳴が続けば、ついには雨が降る。数週間にわたる噂や発言、移籍への含み、ナポリの周囲や街とのほぼ全面的な関係悪化を経て、ケヴィン・デ・ブライネが次の冬の移籍市場でクラブを早期に去る可能性は、現実味を帯びてきた。

PSVは、ベルギー人司令塔の家族が特に故郷の近くへ戻りたがっていることを追い風に、完全移籍での獲得に向けてデ・ラウレンティス会長に初の正式オファーを提示したという。オランダの『テレグラーフ』が報じた。代表では目覚ましい活躍を見せる一方、ナポリでは期待外れのデ・ブライネ。ナポリは今、どう動くのか。

妻の発言でナポリとの関係に亀裂。ここ数日、デ・ブライネを巡る噂の発端となったのは、妻ミシェル・ラクロワの発言だった。雑誌『NINA』のインタビューで、ナポリでの家族の暮らしに不満を漏らしている。



「マンチェスターでは人々もすっかり慣れていて、ケヴィンのことをほとんど気に留めませんでした。でもナポリは違います。私たちは、早く離れれば離れるほどいいと話しています。ケヴィンも楽しめていません。一緒に将来を考えていて、『ここリンブルフ（ベルギーとオランダの国境に位置し、アイントホーフェンから遠くない地域。編集部注）に住もう』と話すことが、ますます増えています」



この発言はナポリの周囲との決定的な亀裂を生んだ。人々はすぐさまデ・ブライネ夫妻のSNSアカウントに押し寄せ、こうした発言を厳しく非難し、一刻も早く去るよう求めた。

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提示額は低い。そこからPSVの噂が広がり、同クラブもこの状況を自らに有利な形で生かせる可能性を察知した。 オランダ紙によれば、関心を具体的に示す正式なオファーがここ数日で提示された。ただ、現時点でその金額は驚くほど低い。約200万ユーロとされ、ベルギー人選手の現行契約が本来満了するまでわずか6カ月という段階で、契約を解消するための補償金のような額だ。

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ナポリのデ・ブライネを巡る方針。デ・ブライネはナポリのチーム内でも高給取りの一人で、年俸は550万ユーロにボーナスが加わり、契約時のボーナス1000万ユーロもすでに受け取っている。契約にはさらに1シーズン自動更新されるオプションもあるが、現時点でクラブはその行使を検討していない。

デ・ラウレンティス会長はチームの固定費を減らし始めたい考えで、年齢を重ねた選手の給与は当然、負担となる。それでも、デ・ブライネ級の選手を放出することはこれまで優先事項ではなかった。マッシミリアーノ・アッレグリ監督にとってベルギー人選手は依然として欠かせない存在であり、ナポリの中盤ではむしろフランク・アンギッサの方が放出しやすいからだ。

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売却は不可能ではない。決め手となるのは結局、金額だ。年俸を節約できるとはいえ、200万ユーロではデ・ラウレンティス会長にとってまだ割に合わない。ただし、交渉に応じる可能性は否定されていない。より納得のいくオファーが届けば、実際には一度も始まらなかった愛の物語に幕を下ろす可能性は十分にある。