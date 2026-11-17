共有 GOALをGoogleでフォロー

PSVアイントホーフェンがケヴィン・デ・ブライネのオランダ移籍に向けて本格的に動き出した。1月の放出を求め、ナポリに初の正式オファーを提示している。

広告

長く続いた噂が、ついに具体的な動きにつながった。数週間にわたる報道や発言、ナポリの関係者や街との多かれ少なかれ全面的な関係悪化を経て、ケヴィン・デ・ブライネは次の冬の移籍市場でクラブを早期に去る可能性が現実味を帯びてきた。

PSVアイントホーフェンは、ベルギー人司令塔の家族が特に故郷の近くへ戻りたがっていることを追い風にしている。デ・ブライネは代表では素晴らしい活躍を見せている一方、ナポリでは期待外れに終わっている。オランダのテレグラーフ紙によると、PSVは完全移籍での獲得に向け、デ・ラウレンティス会長に初の正式オファーを提示したという。ナポリは今後どう動くのか。

妻とナポリの関係が悪化：ここ数日、デ・ブライネを巡る噂のきっかけとなったのは妻のミシェル・ラクロワだった。雑誌NINAのインタビューで、ナポリでの家族生活の質に不満を漏らしている。



「マンチェスターでは、人々はもうケヴィンに慣れていて、ほとんど気に留めませんでした。でもナポリは違います。私たちは、早く離れれば離れるほどいいと話しています。ケヴィンも楽しめていません。一緒に将来を考え、ここリンブルフ（ベルギーとオランダの国境地帯にあり、アイントホーフェンから遠くない地域。編集部注）に住もうと話すことが、ますます増えています」



この発言によって、ナポリの人々との間には深い亀裂が生じた。人々はすぐにデ・ブライネ夫妻のSNSアカウントに押し寄せ、発言を厳しく批判。できるだけ早く出ていくよう求めた。

広告 広告

提示額は低い：こうした状況からPSVの噂が浮上し、同クラブは事態を有利に進める好機と捉えた。 オランダ紙によれば、関心を具体化する正式なオファーがここ数日で提示されたものの、現時点での金額は驚くほど低い。約200万ユーロとされ、現行契約の本来の満了まであとわずか6カ月となったベルギー人選手との契約を解消するための補償金のような額だ。

Related Topics

ナポリのデ・ブライネを巡る戦略：デ・ブライネはナポリのチーム内でも高給取りの一人で、年俸は550万ユーロにボーナスを加えた額。さらに契約時には1000万ユーロの契約金がすでに支払われている。契約には実際、もう1シーズンの自動更新オプションも含まれているが、現時点でクラブはそれを検討していない。

デ・ラウレンティス会長はチームの固定費を削減し始めたいと考えており、年齢を重ねた選手たちの給与負担は当然ながら重い。それでも現時点では、デ・ブライネほどの選手を放出することは優先事項ではなかった。マッシミリアーノ・アッレグリ監督にとってベルギー人選手は依然として欠かせない存在であり、ナポリの中盤ではむしろフランク・アンギサの方が放出候補になり得るからだ。

広告

売却不可ではない：最終的に決め手となるのは金額だ。給与を節約できるとはいえ、200万ユーロではデ・ラウレンティス会長にとって、デ・ブライネを手放すだけの価値はまだない。ただし、交渉の可能性は否定されていない。より納得できるオファーが届けば、実際には一度も芽生えなかった愛の物語に幕を下ろす可能性は十分にある。