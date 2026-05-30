イギリスでもラヒーム・スターリングの逮捕が話題だ。フェイエノールトのFWは木曜朝、ハンプシャーでランボルギーニを衝突。薬物影響下の運転疑いがある。『テレグラフ』が新たな衝撃詳細を報じた。

事故は木曜午前9時頃発生し、スターリングはM3高速道路でガードレールに衝突。負傷者はいなかった。 警察は彼が薬物の影響下で運転した疑いがあると発表。

さらに危険運転、クラスC薬物の所持、検体提出拒否の疑いでも捜査が続く。スターリングは保釈され、捜査中でも自由だ。英国でクラスCに指定される薬物は、鎮静剤、睡眠薬、アナボリックステロイド、亜酸化窒素、GHBなどである。

『テレグラフ』紙は、事故の背景にはスターリングの精神状態があるとも報じており、同選手は現在キャリアの岐路に立たされているという。

「スターリングの身近な関係者は、トップ選手としてのキャリアが突然終わってしまったことによるプレッシャーが、彼の健康状態に影響を与えていたと語った」と記事には書かれている。

スターリングはパーソナルトレーナーとコンディション維持に努めてきたが、フェイエノールト、アーセナル、チェルシーで過去2シーズンはプレシーズン練習に参加できていない。パフォーマンスは期待ほどではなく、それが彼を追い詰めている。

「彼にかかる心理的プレッシャーは計り知れない。孤立しており、ボールに触れるたびに『失敗者だ』『もう終わりだ』と告げられる。嘲笑と野次にさらされている」とも語られる。

「現実から逃れ、サッカーへの愛を再発見するためにオランダへ行ったが、ネガティブな声は彼を追いかけた。ここ数年は極めて過酷であり、今回の出来事はそのすべてを象徴している」