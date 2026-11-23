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シチリア島マルサーラ南部の人口が多い地区ストラサッティにある「マリアーノ・ディ・ディア」総合運動場では、11月22日の日曜日、テルツァ・カテゴリアのトラーパニ地区単一グループ第4節、ホームのギャラクティック・パオリーニ・マルサーラとアウェーのASDアスレティック・パルタンナの試合が行われるはずだった。だが、スポーツを楽しむはずの朝は、選手が折り畳みナイフを手に相手チームのスタッフや選手を襲うという、常軌を逸した事件に変わってしまった。

その後明らかになり、現場での調査でも確認された経緯によると、アウェーチームのベンチ周辺は序盤から険悪な雰囲気だった。騒動の中心にいたのはギャラクティック・パオリーニの背番号10。パルタンナのコーチングスタッフと口論を繰り返し、侮辱的な言葉を浴びせていた。そして、通常の競り合いの後に事態は決定的な局面を迎える。ボールを失ったマルサーラ側のFWは激高し、プレーが止まっているなか、すでに倒れていた相手選手を何度も蹴りつけた。

主審はレッドカードを提示し、この選手の監督にも同じ処分を下した。だが、その後に信じがたいことが起きる。背番号10はロッカールームに引き揚げたものの、飛び出しナイフを手に再び姿を現し、ピッチに乱入。グラウンドは恐怖に包まれた。

選手はナイフを持ったまま、アスレティック・パルタンナの監督、選手、クラブ幹部全員を脅し始めた。ベーリチェ地方の同クラブが正式に提出した被害届によると、襲撃した選手は片手にナイフを握り、もう一方の手でアウェーチーム幹部の首をつかんだという。

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あまりに非現実的で危険な事態を受け、主審は直ちに笛を吹いて試合の打ち切りを決めた。スタンドやピッチ脇ではパニックが広がった。

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