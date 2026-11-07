テルスター、奇妙なオウンゴールの後に奮闘し、フォルトゥナ・シッタート戦で見事な勝ち点1を獲得

フォルトゥナ・シッタートとテルスターは土曜日、2-2で引き分けた。見応えのある一戦で、フォルトゥナはセム・ファルクの珍しいオウンゴールもあって2-0とリードしたが、5分もたたないうちにテルスターが追いついた。その後は両チームとも得点を奪えず、試合は2-2で終了。6位フォルトゥナは今週末、SCヘーレンフェーンに順位を明け渡す可能性がある。一方、16位テルスターは残留争いで貴重な勝ち点1を手にした。

立ち上がりから双方にチャンスが生まれる中、開始15分を少し前にしたところでフォルトゥナがPKを獲得した。ヤスパー・ダールハウスがガビ・カスヒリにあからさまに引き倒されたためだ。キッカーを務めたイハッターレンは、中央に蹴り込んでGKロナルド・クーマン・ジュニアを破り、1-0とした。

イハッターレンは明らかに調子が良く、見事なパスを次々に繰り出した。それでもテルスターはたびたび攻め込み、フォルトゥナがリードを守れたのはGKマタイス・ブランデルホルストのおかげだった。中でも、マルヴィン・ペールスマンのこぼれ球へのシュートを足で防いだプレーは見事だった。

前半終了間際の目まぐるしい5分間、アントニー・デスコッテが決めたフォルトゥナの2点目はオフサイドで取り消された。だが、落胆する時間は長くなかった。ファルクがクーマンへバックパスを送ったものの、ボールは強すぎたうえに高く浮き、何とも珍妙なオウンゴールとなった。

それでも、前半のうちにスコアは2-2となる。パトリック・ブラウワーのFKから、DFアブデルヌール・スアルヒアが巧みにヘディングで決めた。そして前半アディショナルタイムには、ついに2-2に追いついた。テルスターのロングスローがブラウワーの足元に絶好の形で収まり、見事なシュートを決めた。

後半に入ってからは見どころの少ない時間が続いたが、両チームは白熱した終盤にそれを十分に取り返した。クーマンとブランデルホルストがともに好セーブを連発。イハッターレンもゴールを脅かすシュートを放ったが、クーマンが守るゴールの脇へ外れた。

結局、勝ち越しゴールは生まれず、特にフォルトゥナにとっては悔やまれる引き分けとなった。ダニー・バイス監督率いるフォルトゥナは11月22日、敵地でのゴー・アヘッド・イーグルス戦でエールディヴィジの戦いを再開する。テルスターはその前日にPECズウォレをホームに迎える。