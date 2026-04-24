テルスターのMFセドリック・ハテンブールが、エールディヴィジの強豪クラブから注目されている。

『デ・テレグラーフ』紙は金曜日、フレンド・ロテリー・エールディヴィジの左サイドの選手ほぼ全員がテルスターのMFセドリック・ハテンブール（21）を追っていると報じた。PSVも獲得を狙う。

テルスターは今シーズン終了後、アンデルレヒトからハーテンボーアを完全移籍で獲得できる。移籍金は約200万ユーロの見込みで、クラブ史上最高額となる。

Transfermarktの市場価値は100万ユーロだが、潜在能力を考えれば売却益を見込める。アンデルレヒトは2025年1月、エクセルシオールに250万ユーロ以上を支払って獲得していた。

アンソニー・コレイア監督の下で成長し、レンタル先のテルスターでの活躍が評価されている。

地元情報筋によると、スパルタ、FCトゥエンテ、SCヘーレンフェーンが興味を示し、PSV、AZ、FCユトレヒトも動向を注視しているという。

アンデルレヒトとの契約は2029年半ばまで残っているが、彼の将来はブリュッセルにはないようだ。来シーズンもエールディヴィジでプレーする可能性が高い。

コレイア監督が来季率いるユトレヒトも選択肢の一つだ。ハテンブールはテルスターで公式戦15試合1174分出場し、2アシストを記録している。