テルスターが大勝し、直接降格を回避した

エールディヴィジ最終節から2つ前の日曜、全試合が一斉に行われた。FCヴォレンダムはエクセルシオールと1-1で引き分け16位にとどまり、降格の危機が残った。ロッテルダムのエクセルシオールは残留を決めた。 テルスターはヘラクレス・アルメロに3-0で勝ち、貴重な3ポイントを手にした。アンソニー・コレイア監督率いるチームは直接降格を免れたが、まだ安全圏ではない。フォルトゥナ・シッタルトはホームでPECズヴォレを3-2で下した。両チームとも順位争いには関係なく、残留はすでに決まっている。



エクセルシオール 1-1



FCヴォレンダム ヴォレンダムは開始2分で先制。 ベンジャミン・パウエルスがすぐさまファーサイドを揺らし0-1。しかしエクセルシオールがウォウデステインで圧力を強め、CKからギブソン・ヤーのオウンゴールで1-1に追いついた。



後半も Excelsior が優位に立ったが、得点は生まれず 1-1 で終了。 試合終了の瞬間、ロッテルダムの選手たちは大喜びした。この引き分けでエクセルシオールは残留を決めたが、

ヴォレンダムは降格の危機が残った。最終節でテルスターに勝てば残留が決まる。

フォルトゥナ・シッタルト 3-2 PECズヴォレ

フォルチュナは2月28日以来の勝利を挙げ、PECズヴォレに3-2で勝った。デュイフェンスタインがシエルハウスとワンツーを交換し、ヒールで戻したボールを右下隅に決めた（1-0）。前半は1-0で終了。



後半もフォルチュナが攻勢を強める。50分、リバウンドを拾ったウキリが中央に流し込み2-0。 65分にはカイ・シエルハウスがペナルティエリア外から左上に強烈なシュートを決め3-0とした。



PECはガブリエル・ライツィガーがブランデンホルストの頭上を越えるシュートで1点を返した（3-1）。終盤にはブールメスターのゴールで3-2と追い上げ、一時的に緊迫した展開となった。 同点にはならず、フォルチュナが久々の白星を手にした。テルスター 3-0 ヘラクレス・アルメロ テルスターはすでに降格が決まっているヘラクレス・アルメロを迎え撃った。前半はわずかなチャンスのみでスコアレスに終わった。



後半、主審セルダル・ゲズビュユクが負傷し、第4審判ジョシュア・カイパースが交代。テルスターはグース・オッフェルハウスのゴールで先制し、タイリース・ノスリンとジェフ・ハルデフェルトが続けて追加点を決めた。 93分にはルカ・クレノヴィッチが退場。テルスターは直接降格を回避し、来週のFCヴォレンダムとの決定戦へ進出。勝てばエールディヴィジ昇格プレーオフに進む。