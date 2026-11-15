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元イングランド代表主将のテリー・ブッチャー氏は、ハリー・ケインが同代表の歴代最多出場記録を更新したことを受け、バロンドール受賞者である同FWを1966年ワールドカップ優勝時の主将ボビー・ムーア氏になぞらえた。木曜日にウェンブリーで行われたクロアチア戦での記録達成を受け、元DFのブッチャー氏は、ケインがイングランド代表をEURO2028優勝に導くと期待を寄せた。

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元主将、記録を塗り替えたストライカーを称賛

ブッチャーは、33歳のストライカーがイングランドを唯一のワールドカップ優勝に導いた主将と同じほどの敬意を集めており、2年後の母国開催大会でイングランドに待望の主要タイトルをもたらせると考えている。自身のレガシーキャップを受け取るため木曜日にウェンブリーを訪れた元センターバックは、先ごろバロンドールを受賞したケインが、イングランド男子代表の歴代最多出場選手となって喜ぶ姿を見届けた。ケインはクロアチアに2-1で勝利したUEFAネーションズリーグの試合で決勝点となるPKを決め、記録達成に花を添えた。

模範的なプロ、行動でチームをけん引

6月9日から7月9日までイングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランド共和国が共催する2028年の本大会を前に、ブッチャーはケインのリーダーシップと長く活躍を続けていることについて、『プレス・アソシエーション』にこう語った。「彼は素晴らしいと思う。今、キャリアでも指折りのプレーをしている。リラックスしているし、コンディションも良く、力強く見える。姿勢も見事だ。周囲には本当に良い人たちがいる」

「生活態度も、振る舞いも、プレーも正しい。模範的なプロだ。人々から尊敬されるという点で、私にはボビー・ムーアを思い起こさせる」

「彼は私とは違うタイプの選手だ。彼はストライカーで、私はセンターバックだった。主将には守備陣か中盤の選手を望む人が多いが、彼は行動でチームを引っ張る。正しいことをし、強いメンタリティーを持っている。強い意欲があり、非常に尊敬されている」

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「彼はまだまだプレーできる。もっと代表出場を重ね、もっとゴールを決めてほしい。ワールドカップは少し先すぎるかもしれないが、EUROでイングランドの主将を務めることは十分に可能だ。そうなることを心から願っている」

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次の試合 ESP UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 ENG 視聴する

自国開催の大会は絶好の機会

イングランドは直近2大会の欧州選手権で決勝に進み、今夏のワールドカップでは銅メダルを獲得した。ワールドカップでの準決勝進出は、ブッチャーが腕章を巻いた1990年大会を含め、1966年以降で3度目となった。元DFは、残る障壁は精神面だけだと感じている。「以前にもそこまで行きながら、乗り越えられなかったという意識はある。だが、それは振り払わなければならない」

「大きな壁、あるいは深い溝がある。それを越えれば向こう側に出て、『すごい、ここが約束の地か』と思うだろう。だが、彼らは［優勝するのに］良い位置にいると思う。自国で、地元の観客の前で戦えるのは素晴らしいことだし、今はそれを成し遂げるための条件が整っている。この機会を生かさなければならない」

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マドリードでの対決が厳しい試金石に

2028年を見据える前に、トーマス・トゥヘル率いるイングランドは日曜日、ワールドカップ王者スペインの本拠地に乗り込む。ブッチャーはこの試合を「試金石」と見ている。クロアチアを破って3月のネーションズリーグ準々決勝進出をすでに決めているイングランドは、マドリードでスペインの長く続く無敗記録を止めれば、グループ首位を奪える。スペインの首都で実力を示す勝利を収めれば、記憶に残る1年を締めくくり、重要な自信を築くことになる。