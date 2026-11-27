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リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドのどちらが史上最高か。サッカー界で20年にわたり続く議論のなか、カルロス・テベスが２人を同じチームでプレーさせようとしている。元マンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントスのFWがブエノスアイレスで企画する引退記念試合では、両雄の共演が実現するかもしれない。

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ラ・ボンボネーラで夢の共演へ

テベスは12月20日に象徴的なスタジアム、ラ・ボンボネーラで予定されている公式の引退記念試合に向け、大きな夢を描いている。欧州と南米で輝かしいキャリアを築いた42歳のアルゼンチン人は、史上最も多くのタイトルを獲得した２選手に招待状を送った。 インテル・マイアミのスター、メッシの出場はすでに決まっていると報じられている 一方、テベスはマンチェスター・ユナイテッド時代のチームメイト、ロナウドにもアルゼンチンへ来てもらおうと懸命に働きかけている。

長年のライバルである２人が同じユニフォームを着る姿は、世界中のファンが長く夢見てきたものだ。ロナウドをフエルテ・アパチェに連れて行き、路上で一緒にボールを蹴ることを本当に想像できるかと問われると、テベスは混乱しながらも忘れがたいものになりそうな光景に思わず笑い出した。「それは最高だね。もちろん、プレーするのは20分だけ。その後はそこから出られなくなるから。カメラを持って行って、プレーして、それから帰るんだ」とテベスは『TyC Sports』に語った。

テベス、スキアビに冗談交じりの警告

テベスの願いがかない、２人のスーパースターがブエノスアイレスでプレーすることになれば、ある元ボカ・ジュニアーズのチームメイトにとっては長い午後になりそうだ。引退した元FWは、クラブのレジェンドである53歳のロランド・スキアビ（愛称「フラコ」）をからかわずにはいられなかった。スキアビは、サッカー史上屈指の決定力を誇る２人を抑える役目を任されるかもしれない。

「メッシかクリスティアーノとロランド・『フラコ』・スキアビが対戦するのを見るのが楽しみだよ。スキアビには２人の姿すら見えないだろうね！ 彼には『覚悟しておけ。近づいてくるのも見えないぞ。仰向けに倒されるからな！』と言っている」とテベスは『バロンドール』公式サイトで語った。

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フエルテ・アパチェへの訪問

祝賀行事はボカのピッチ上だけにとどまらない。テベスは著名な招待客のために、自身にとって特別な意味を持つ日程を計画している。なかでも目を引くのは、世界的スターたちをフエルテ・アパチェへ連れて行く案だ。そこはテベスが育ち、有名な愛称を得た厳しい環境の地区である。元ストライカーは友人たちに、自身の成功の原点を知り、ピッチ上での闘志を育んだ環境を体験してほしいと考えている。

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「17日にはウシナ・デル・アルテで祝賀ディナーがある。18日には、みんなを地元に連れて行って親善試合をするかもしれない。フエルテ・アパチェでちょっとした試合をするんだ。僕がどこから来たのか知ってもらうためにね。イングランドでもイタリアでも、どこへ行っても多くの人が僕をアパチェと呼んだ。カルリトスでも、カルロスでも、テベスでもなかった。いつもアパチェと呼ばれていた」とテベスは明かした。

アルゼンチン文化を体験

テベスは南米を訪れる選手たちに、アルゼンチン文化を存分に体験してもらおうとしている。その多くは、厳重に管理された代表戦以外ではアルゼンチンで長い時間を過ごしたことがない。テベスは本格的な「アサード・ア・ラ・エスタカ」を振る舞い、招待客にマテ茶を飲む地元の習慣や上質なアルゼンチンワインを紹介する予定だ。

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「マテ茶やワインを飲んで、アサード・ア・ラ・エスタカを食べる。みんなにアルゼンチンらしいことをしてもらうんだ。大物スターがたくさん来るから、とても楽しみだよ。アルゼンチンを離れるときに、素晴らしい思い出を持ち帰ってほしい」とテベスは締めくくった。