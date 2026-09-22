スペイン・プロサッカーリーグ機構（ラ・リーガ）のハビエル・テバス会長が、レアル・マドリードに対して新たな批判を展開した。クラブ内部やクラブに近いメディアで審判判定をめぐる論調が高まっていることを受けたもので、チームが審判から意図的な標的にされているとの見方を否定した。

テバス会長は、審判をめぐる絶え間ない論争が、シーズン序盤の数試合でレアル・マドリードのパフォーマンスに表れた技術的な問題から目をそらすものだと指摘した。

スペイン・プロサッカーリーグ機構の会長は、マドリード側による最近の批判に応える形で、自身のソーシャルメディアのアカウントに投稿し、「終わりのない陰謀の物語」を作り上げようとする試みだと表現して批判した。

会長は次のように述べた。「ネグレイラでないなら審判だ。そうでないなら、その審判は国際主審ではない、というわけだ」。これは、クラブやクラブに近い者たちが審判について語る際に持ち出す口実が多岐にわたることを指したものである。

テバス会長は、スペイン・リーグのすべてのクラブが、その試合の担当を国際主審あるいは非国際主審に割り当てられ得ると強調し、いかなるクラブも自らの試合を担当する審判を選ぶ権利はなく、単に自分たちの好みや予想に合致しないという理由で審判の人選に異議を唱える権利もないと力説した。

スペイン・プロサッカーリーグ機構の会長は、大会内におけるレアル・マドリードの位置づけにも言及し、同クラブがスペイン・リーグの歴史において果たす大きな役割と世界規模での吸引力を認めつつ、同時に大会の価値をレアル・マドリードの存在だけに還元することは拒み、大会がただ一つのクラブからのみ重要性を得ているわけではないと強調した。

テバス会長は次のように述べた。「レアル・マドリードはラ・リーガにとって非常に重要だ。しかし、レアル・マドリードなしにはラ・リーガに価値がないと言うのは、他のクラブやそのファン、その歴史に対する侮蔑を映し出すものだ。この大会は誰の所有物でもない」。

テバス会長は、レアル・マドリードが審判から標的にされているという仮説についてコメントした際、より厳しい口調となった。この主張は論理を欠いており、クラブに対する意図的な方針の存在を裏付ける証拠に基づくものではないと述べた。「審判がレアル・マドリードに対して仕向けられていると主張するのは、別の銀河に住んでいるようなものだ」と語った。

会長は、レアル・マドリードに対する審判の偏りが存在するという話を繰り返すことは、パフォーマンス、結果、あるいは試合運びのいずれの面であれ、チーム内部に表れた本当の問題を議論することを避けるための隠れ蓑になっていると指摘した。

テバス会長はさらにこう付け加えた。「あの物語は、シーズン序盤のこれらの試合で一見して明らかになった他の欠点を覆い隠すための言い訳として機能している。ピッチ上で何が起きているのかを説明するよりも、陰謀を指摘する方が楽なのだ」。

自らの立場を擁護する締めくくりとして、テバス会長は、審判のミスが起きること自体は、たとえそれが複数の試合で、あるいは何年にもわたって繰り返されたとしても、レアル・マドリードに対する組織的な陰謀の存在を示す証拠にはならないと強調した。

そして次のように述べた。「審判のミスは陰謀を証明しない。それが何年も繰り返されたところで、その主張が正しくなるわけでもない」。