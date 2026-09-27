スペインのラ・リーガ会長ハビエル・テバス氏は、マンチェスター・シティを巡る問題が、経済的な監視と規則適用の平等を求めて自身が長年にわたって続けてきた戦いの延長線上にあると強調した。これは、同クラブがプレミアリーグの財務規則違反に関する大半の告発について有罪とされたと報じられたことを受けたものだ。この問題はなお法的手続きの段階にあり、マンチェスター・シティは決定に対して上訴するとみられている。

テバス氏は自身のソーシャルメディアのアカウントを通じて、2017年以来のマンチェスター・シティに対する立場を振り返り、自身がパリ・サン・ジェルマンと並んで同クラブの財務モデルについて公に語った最初の関係者の一人であったと強調し、クラブの通常の活動から生じる収入を超える巨額の外部資金への依存とみなした点を指摘した。

テバス氏は次のように述べた。「2017年9月、マンチェスターで開催されたサッカレックスの会議で、私はしばらく前から懸念していたある事柄を公に非難した。欧州サッカーにおけるいわゆる財務操作だ。私はマンチェスター・シティとパリ・サン・ジェルマンについて、そして財務的な力が通常の活動からだけでなく、巨額の外部資金の支援からも生じているクラブについて語った」

さらに同氏は、当時の批判がマンチェスター・シティからの反応を引き起こし、同クラブは彼の発言を「正しい情報に基づいていない」もの、「単なる空想」だと評したと述べ、クラブがその際に彼に対する法的措置の検討を表明したと指摘した。

また「ラ・リーガ」会長は、欧州サッカー連盟が2020年2月にマンチェスター・シティに科した処分にも言及した。当時、同連盟は同クラブに対し2シーズンの大会出場停止と3,000万ユーロの罰金を科すことを決定したが、スポーツ仲裁裁判所は同年7月に出場停止の決定を取り消し、クラブが「UEFA」の調査に協力しなかったことを理由に1,000万ユーロに減額された罰金は維持した。

テバス氏はスポーツ仲裁裁判所の決定が自身にとって転換点であったとし、次のように述べた。「私はこの奇妙な裁定に決して同意しなかった。私にとってそれは、スポーツ分野における独立した仲裁機関としてのスポーツ仲裁裁判所の信頼性における転換点となった」

さらにこう続けた。「私はそれが極めて誤った決定であり、欧州サッカーの経済的監視制度の信頼性を著しく損なうものであり、私が根本的だと考える原則、すなわち同じ規則がすべての者に適用されなければならないという原則と調和させるのが難しいものだと考えた」

テバス氏の発言は、プレミアリーグの独立委員会がマンチェスター・シティを115の告発のうち114について有罪と判断したと報じられた後に出されたものだ。一方でクラブは、手続きはなお継続中であり、まだ決着していない重要な要素があるとし、上訴の段階に入るとみられている。

テバス氏は、自身の立場が過去の警告の正しさを証明したいという願望とは関係がないと強調し、次のように述べた。「2017年のあの発言と、その後に続いたすべてを思い出すとき、私は『だから言ったのに』と言うためにそうしているのではない。この物語が、私が長年続けている戦いを何より雄弁に体現しているからそうしているのだ」

さらに同氏は、自身のビジョンが、獲得する財政支援の規模ではなく、クラブが自らの資源を管理し収入を生み出す能力に基づいた競争を築く必要性に立脚していると説明し、こう付け加えた。「経済的持続可能性は官僚主義ではなく、財務管理は一時的な気まぐれでもない」

テバス氏はメッセージを締めくくり、この問題がまだ終わっていないことを強調して次のように述べた。「道のりはまだ長い。処分はまだ決まっておらず、手続きも終わっていない。しかし起きたことは、サッカーの公正さと持続可能性を守るための、経済的監視と透明性、そして規則適用の平等の重要性を改めて示している」