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ラ・リーガのハビエル・テバス会長が、レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長に対して法的措置を取る可能性がある。ペレス会長が先週土曜日の会員総会で行った発言について、テバス会長は容認できない一線を越えたものとみなしている。

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テバス会長はマドリードで開催されたスペイン初の審判表彰式に出席し、『ムンド・デポルティーボ』が伝えた発言の中で、先週日曜日の総会でペレス会長が自身について語った内容に対し、明確な姿勢を示した。「すでにSNSで彼には反論した。彼が私の辞任を求めるのは今回が初めてではない。リストにまた一つ加わっただけだ」

同紙によると、ラ・リーガに近い関係者は、テバス会長が法的措置を真剣に検討していると明かした。テバス会長は、レアル・マドリーのメディア政策をゲッベルスの政策になぞらえたペレス会長の発言が、許される批判の範囲を超えたと考えているという。なお、この問題は現在、スポーツ仲裁裁判所で審理中である。

同関係者によれば、テバス会長は次のように語った。「私が書いたことも、起きていることも、まったく明白だ。土曜日に至っても、フロレンティーノ・ペレス会長は大いに度を越していた。彼に対して何らかの措置を取ることを検討している。死者に関して導き出された結論は正しくない」。これはレアル・マドリー会長の発言の際どさを指摘したものだ。

キリアン・エンバペの発言をめぐる中国での騒動についても、テバス会長は言及した。「ラ・リーガは解決策を見つけるべく取り組んでいる。放送に関しては、レアル・マドリーの試合は放送されていないが、他クラブの試合は放送されている。それでも、レアル・マドリーの問題は解決できると思う。ただし、クラブもさらなる措置を講じる必要があるだろう」

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ネグレイラ事件に対するラ・リーガ会長の立場は変わっていない。「この件を長引かせるつもりはない。バルセロナに永遠に厳しくするつもりもない。案件はすでに裁判所に持ち込まれている。解決するまで永遠に待つことはできない」

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さらにテバス会長はこう続けた。「その頃には、我々は引退しているか、早期に引退しているかもしれない。これはレアル・マドリー周辺とレアル・マドリーTVから出ている話で、前代未聞のことだ。彼らの前代未聞の立場とは、1部リーグを去るまでバルセロナの件で私と友好的だったことだ。何が起きているのか理解できない人がいるなら、それは追いかけていないからだ。我々の立場は明確であり、バルセロナとの関係を断つことはない」

レアル・マドリーとの関係について、テバス会長ははっきりと語った。「我々の扉は開かれている。ラ・リーガ会長の仕事は、レアル・マドリーやその理事会から大会を守ることだ。それは腐敗したリーグだ。我々は大会を守らなければならない。レアル・マドリーであろうと他のチームであろうと関係ない。大切なのは大会を守ることだ」

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また今季のリーグについては「3チームがタイトルを争っている」と述べ、「道のりはまだ長い」と念を押した。さらに、バロンドールにはハリー・ケインよりもロドリかラミン・ヤマルがふさわしいとの見解を示した。

テバス会長は最後に、スペインがワールドカップ決勝の開催権を得られなかった場合、同大会における「我々の役割を見直す必要があるだろう」と締めくくった。この発言は、ラ・リーガ会長がさまざまなサッカー関連機関との間で抱える緊張の大きさを映し出すとともに、スペインサッカー界における新たな論争の幕開けとなりそうだ。