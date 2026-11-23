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ラ・リーガのハビエル・テバス会長が、審判が受ける重圧をめぐるレアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督の発言に真っ向から反論した。テバス会長は、審判はレアル・マドリーのテレビ局からより大きな重圧を受けており、その振る舞いはバルセロナとはまったく異なると強調している。

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テバス会長の反論は、第1回スペイン審判表彰式のミックスゾーンで飛び出した。この式典は審判界の尽力を称えるため、審判やスペインサッカー界の各団体の代表者が一堂に会したもので、スペインでは審判をめぐる議論が過熱している最中だった。

ビジャレアルのサンティ・コメサーニャが、先のバルセロナ戦後にバルセロナとレアル・マドリーの試合を裁く際に審判が直面する重圧について問題提起し、その後モウリーニョ監督もアイントホーフェン戦を前にこの議論に加わっていた。

そして モウリーニョ監督はメディアに対してこう語っていた 。「彼は記憶喪失に陥っている。我々全員をひとくくりにしたいのなら、ネグレイラの件でそうすべきではない」。これは、いまなおスペインサッカー界で大きな論争となっているネグレイラ事件を明確に指したものだった。

これに対しテバス会長は、スペイン紙『スポルト』が伝えたコメントの中で次のように述べた。「審判はビッグクラブ相手だと違う裁き方をすると言われている。私には分からない。ただ確かに、最近はレアル・マドリーとバルセロナをめぐってさまざまなことが起きているので、審判は大きな重圧を受けているに違いない。誰もが互いのやることを絶えず監視しているからだ。そしてこのケースでは、特にレアル・マドリーがそうだ」

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記者から「重圧は両者から同じように来ていると思うか」と問われると、テバス会長は「いいえ」と答えた。さらに「より大きな重圧はどこから来ているのか」と尋ねられると、こう答えた。「明らかにマドリーのテレビ局からだ。クラブが所有するマドリーのテレビ局の振る舞いは、バルセロナで起きていることとはまったく異なると思う。これは客観的な事実であり、ほかに解釈の余地はない」

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ラ・リーガに近い関係者によると、テバス会長はモウリーニョ監督の発言を受けて自らの立場をはっきりさせたかったという。また、両者のメディアでの発信の性質が異なるため、審判問題においてレアル・マドリーとバルセロナの行動を比較するのは不公平だと考えているという。

同関係者はさらに、テバス会長がレアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長について、先のレアル・マドリーの会合で「大いに行き過ぎた」と考えており、自身への辞任要求も「要求リストに加わったひとつにすぎない」として退けていると明かした。これは、リーグと白い巨人の首脳陣との緊張が続いていることを物語っている。

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テバス会長は、カタルーニャのクラブがラ・リーガから降格した直後に、レアル・マドリーとそのテレビ局のバルセロナに対する姿勢が変化したことを「前例がない」と表現し、この変化が最近の審判への重圧を一段と強めたと強調した。

モウリーニョ監督が発言の中で持ち出したネグレイラ事件について問われると、テバス会長は法廷におけるラ・リーガの立場を擁護し、それはバルセロナとの関係維持と矛盾しないと強調した。

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テバス会長は最後にこう締めくくった。「我々は法的に自らの立場を貫く。バルセロナというクラブの振る舞いに関しては、引き続き支持していく。我々がしないのは関係を断つことだ。裁判所の判断を見守りたい」。自らの立場から一歩も引かないという明確なメッセージである。

これらの発言は、レアル・マドリーとモウリーニョ監督から新たな反応を呼ぶものとみられる。とりわけ重要な試合が迫るなか、審判問題とメディアによる圧力はスペインサッカー界で最も議論を呼ぶテーマのひとつであり続け、リーグの各節を前にした雰囲気にも影響を与えている。