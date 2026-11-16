テバスはラ・リーガ勢を意図的に攻撃しているのか？ レアル・マドリーも標的に、ベティスが代償を払う

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スペインのクラブがチャンピオンズリーグで戦うためにあらゆる支援を必要としているなか、ラ・リーガのハビエル・テバス会長は、多くの人が「壊滅的」と評する日程決定によって、同大会に出場するスペイン勢を罰し続けている。

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その筆頭がレアル・マドリー、レアル・ベティス、アトレティコ・マドリーだ。これらのクラブは、最低限の休養すら与えられない無理な日程に直面している。

テバスはレアル・ベティスのチャンピオンズリーグでの戦いを妨げている。スペインのラジオ局「okdiario」によれば、ベティスの試合間の休養は72時間に満たない一方、対戦相手はさらに30時間多く休めるという！

テバスは、同じくチャンピオンズリーグに出場しているアトレティコ・マドリーとのリーグ戦を12月6日(日)21時キックオフに設定した。ベティスはその次の水曜日の18時45分にコモと対戦するが、コモはその前の土曜日15時に試合を行う。

レアル・マドリーについても、次の水曜日にロンドンでチャンピオンズリーグの試合を控えるなか、日曜日にビルバオでの試合が組まれた。それに加え、テバスがその日にレアル・ベティスに対して行ったことは、ボイコットに等しいものだ。

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ベティスは12月9日(水)18時45分にコモと対戦するが、ラ・リーガはその前の試合を日曜日の21時に設定したのだ！

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12月6日(日)のリーグ戦終了から、ラ・カルトゥーハで行われるコモとのチャンピオンズリーグの試合開始までは、わずか67時間45分しかない。これはスペインプロサッカー選手協会が求める72時間を下回っている。この要求は国際サッカー連盟(FIFA)も支持しているが、テバスはそれを嘲笑している。

12月6日(日)21時というアトレティコ・マドリー対レアル・ベティスのキックオフ時間は、両チームに対する侮辱であり、ラ・リーガによる運営上の大失態だ。水曜日にチャンピオンズリーグを戦う2チーム、うち1チームは18時45分キックオフの試合を控えているにもかかわらず、テバスの決定によって必要な休養と準備の時間を奪われている。この試合はもっと早い時間に開催することも可能だった。

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このリーグ戦の前には、コパ・デル・レイの2回戦が行われる。アトレティコ・マドリーはスーペルコパ・デ・エスパーニャに出場するためこのラウンドには参加しないので、土曜日、あるいは金曜日に試合をすることもできる。ベティスはこのラウンドに出場するが、その前のリーグ戦が土曜日14時のラージョ・バジェカーノ戦であるため、火曜日に試合をすることは容易に可能だ。

したがって、アトレティコ・マドリー対レアル・ベティスを土曜日、あるいは金曜日に開催することは十分に可能だった。仮にテバスが頑なに日曜日開催にこだわるとしても、14時や16時15分といった早い時間に設定することはできたはずだ。そうすれば、とりわけベティスがチャンピオンズリーグの試合に向けた休養と準備の時間をより長く確保できた。ところが、ラ・リーガは可能な限り最も遅い時間帯に試合を組んだ。

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ベティスは、欧州の舞台においてスペインにとって重要な存在だ。今回のケースは、スペインサッカーにとってより大きな損失となる。ベティスは欧州でラ・リーガが順調に結果を残すため、そして今年ベティスがすでに勝ち取ったチャンピオンズリーグの追加出場枠を確保するために欠かせない存在だからだ。

チャンピオンズリーグに定期的に出場しているわけではなく、今回がまだ2度目の出場にすぎないクラブを支援するどころか、テバスは可能な限りその歩みを妨げている。まるでベティスに悪い結果を残させ、リーグから脱落させたいかのようだ。コモとの一戦は、同じ目標を持つ直接のライバルとなり得る相手との試合であり、極めて重要な意味を持つ。

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ラ・リーガとセリエAの違いは明白だ。イタリアではリーグがコモに特別な配慮をしており、その日の同クラブの試合は土曜日15時のモンツァ戦に設定されている。つまりコモは、セビージャでのチャンピオンズリーグの試合に向けて、レアル・ベティスよりも30時間多く休養を取れることになるのだ！