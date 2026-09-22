テバスがレアル・マドリードに猛反論：誰にも屈しない、気に入らなくても自分の立場を表明する！

スペイン・リーガ機構のハビエル・テバス会長は、レアル・マドリードとの対立をさらにエスカレートさせ、レアル・マドリードが同会長に対して発表した強い調子の声明に反論した。会長は、すべてのクラブの利益を守ることは最も力のあるクラブの見解に屈することを意味しないと強調し、自らの立場を決定する上での独立性を堅持する姿勢を示した。

レアル・マドリードの声明発表から、テバス会長の反論までは2時間強しかかからなかった。会長もまた、返答の場としてソーシャルメディア上の自身のアカウントを選び、鋭い調子のメッセージで、レアル・マドリードが提起した論点への反論に焦点を当てた。

テバス会長はこう書いた。「あるクラブの利益を守ることは、そのクラブの言い分を採用することを意味しない。全員を代表することは、最も力のある者に従うことを意味しない」

スペイン・リーガ機構の会長は、レアル・マドリードによる審判への批判に対して、こう反論した。「審判の判定を批判することは正当なことだ。しかし、あるチームが被ったあらゆる損害を、迫害キャンペーンが存在する証拠へと変えてしまうのは、また別の話だ」

会長はさらに、レアル・マドリードの公式チャンネルが発する言説を批判し、こう述べた。「彼らは何年も前から、節ごとに、操作されたリーグが存在すると語っている。これは信頼を生むのか、それともスペインサッカーのイメージを損なうのか」

テバス会長「中立とは、立場を取らないことではない」

テバス会長は自らの立場を擁護し、不正だと考えるものに対して立場を取ることは中立性と矛盾するものではなく、むしろ会長の見解によれば、職務遂行における独立性と結びついていると強調した。

会長はこう語った。「もしあなた方が中立というものを、何に対しても、たとえ何が正しく何が誤っているかということに対してさえも立場を取らないことだと言うのであれば、あなた方は私に自らの責任を放棄するよう求めているのだ。独立性とは、圧力や屈従なしに自らの基準に従って決定を下し、同じルールを全員に適用し、共通の利益を守ることを意味する」

会長はさらにこう付け加えた。「そしてそれは、たとえレアル・マドリードの意に沿わなくとも、決定を下し、立場を表明することを意味する」

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そしてテバス会長はメッセージの中で、レアル・マドリードに対して偏向しているという非難を退け、こう強調した。「あるクラブの利益を守ることは、そのクラブの言い分を採用することを意味しない。全員を代表することは、最も力のある者に従うことを意味しない。守るべきは大会の利益であり、ラ・リーガの利益なのだ」

そして会長は、断固とした言葉でメッセージを締めくくった。「私はラ・リーガの所有者ではないし、それが一つのクラブのものであるかのように運営するつもりもない。私は全員を尊重する。そして誰にも屈しない」

エスカレートの発端：レアル・マドリードが中立性を要求

テバス会長の反論に先立ち、レアル・マドリードは強い調子の声明を発表しており、その中でマドリード・ダービー後に同クラブを攻撃した会長の発言と、審判への批判を非難していた。

発端はテバス会長が先に次のように書いたことにあった。「ネグレイラでないなら、審判だ。もうこの曇りは十分だ。この使い古された言い訳を、少しでも論理を持ち合わせた者はもう誰も信じていない」。会長はさらに、審判がレアル・マドリードに対して狙い撃ちされているという言い分を攻撃し、審判が「レアル・マドリードに対して仕向けられていると信じることは、別の銀河で生きているようなものだ」と述べ、「陰謀が存在すると示唆することは、ピッチ上で起きていることを説明するよりも楽なことだ」と論じた。

そして約10時間後、レアル・マドリードの反応が声明という形で現れた。声明にはスペイン・リーガ機構の会長への直接的な批判が含まれており、クラブは会長を「レアル・マドリードへの度重なる執着」と表現したもので非難し、その最近の発言を「危険で理解しがたく、責任を担う責任者にふさわしくないもの」と評した。

さらにクラブは、スペイン・リーガ機構の指導部を交代させる可能性を明確に示唆する形で、「大会を運営し、その潜在力を完全に発揮させることができ、なおかつ中立性という基本的な責務を守る責任者」の存在を求めた。

この「中立性」の問題こそが、テバス会長の反論を引き起こした最も顕著な論点の一つであり、もともと緊張状態にあったスペイン・リーガ機構の会長とレアル・マドリードの関係は、公然たるエスカレートの新たな一章へと突入することとなった。

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