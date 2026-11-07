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アンドラ代表GKヘスス・オウォノが、FCテネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルの悲劇的な死を受け、プロサッカーからの完全引退を検討していると報じられている。両選手は試合中に激しく衝突し、その際に負った偶発的な胸部外傷によってデ・ミゲルは亡くなった。

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ピッチ上での衝突が招いた悲劇

事故は11月2日月曜日、アンドラFCとテネリフェの試合中に起きた。オウォノがボールをクリアしようとした際、意図せずヘスス・デ・ミゲルと衝突。GKのオウォノにはレッドカードが提示され、30歳のFWはピッチ上に倒れ込んだ。

医療スタッフはピッチ上でヘスス・デ・ミゲルを処置した後、地元の病院へ搬送した。しかし痛ましいことに、翌朝、偶発的な胸部外傷により亡くなった。

この悲劇的な結末はオウォノに深い精神的ショックを与えている。所属クラブは現在、同選手に心理的なサポートを提供している。一方、スペインメディアの『ムンド・デポルティーボ』は、オウォノがサッカー界から完全に身を引くことを真剣に検討していると報じた。

「このすべてをどう受け止めればいいのか分からない」

悲劇の翌日、SNSに投稿したオウォノは深い悲しみを表した。「人生で最もつらい日々を過ごしています。言葉が見つからず、起きたことを受け止めるのがとても難しいです」とつづった。

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さらに、このGKは声明でこう続けた。「ヘススを失ったことに、計り知れない痛みを感じています。彼のこと、彼の家族のこと、そして彼を愛したすべての人のことを思っています。向き合わなければならない問いが多くあることは分かっています。これから何が起きても、最大限の敬意をもって向き合います。でも今は、正直に言って、ヘススのことと、私たちが感じている痛み以外は考えられません。ヘスス、安らかに眠ってください」

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赤道ギニア代表の統括コーディネーターで、オウォノの親しい友人でもあるアナ・マイェは、この事故が同選手に与えた多大な精神的負担を明かした。『ムンド・デポルティーボ』に対し、こう語っている。「私たちがいくら言葉をかけても、彼は深く悲しんでいます」

「彼はひどく心を痛めています。特にヘスス・ミゲルの1歳半の息子と、残された妻のことを思っています。このすべてをどう受け止めればいいのか、彼には分からないのです」

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サッカー界が悲しみを共に

木曜日には、サッカー関係者らが集まり、最後の別れを告げた。ヘスス・デ・ミゲルの葬儀は故郷ナバエルモサで営まれ、家族やスペインサッカー界の幹部らを含む数百人が参列した。

悲しみに暮れる家族を代表し、ヘスス・デ・ミゲルの代理人マヌエル・エルナンデスは、心のこもった声明を発表した。「彼を愛し、覚えていてくださり、私たちに寄り添ってくださってありがとうございます」と述べた。「寄せられる一つひとつのメッセージ、電話、温かな心遣いに、感謝してもしきれません」

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「ヘススにこれほどの愛情が注がれていると感じ、彼が多くの人々の心に残したものを目にできたことは、私たちがいつまでも胸に抱き続けるものです。ヘススは埋めることのできない空白を残しました。同時に、彼と人生を共にする幸運に恵まれた私たち全員に、大切な思い出も残してくれました」

心を癒やし、向き合うための時間

テネリフェとアンドラは今、チーム全体が深い悲しみを抱える中で、公式戦に復帰するという困難な課題に直面している。両クラブは今後の試合で、ヘスス・デ・ミゲルを追悼する取り組みを調整するとみられる。スペインサッカー界の各カテゴリーで、このFWのことがふさわしい形で記憶されるようにするためだ。

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オウォノにとって、サッカーは当面、後回しにせざるを得ない。今すぐ優先すべきは、専門家の助けを得ながら、この深刻な精神的ショックと向き合うことだ。選手としてのキャリアに関する最終的な決断は、心を癒やすために必要な時間と環境が与えられてから下されることになる。