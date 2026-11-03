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スペイン2部のCDテネリフェは、月曜日に行われたFCアンドラ戦でピッチ上の接触があった30歳のストライカー、ヘスス・デ・ミゲルが亡くなったと発表した。デ・ミゲルは、中止となった試合の終盤に心停止に陥り、火曜日の朝に病院で亡くなった。

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激しい衝突事故で試合は再開されず中止に

エスタディオ・エリオドロ・ロドリゲス・ロペスでの試合終盤、ミゲルは中盤でこぼれ球を競った際、相手GKヘスス・オウォノから胸に強い衝撃を受けた。救急隊員は直ちにピッチに入り、FWに気管挿管を施した。その後、担架で運び出し、20分近く心停止が続いた後、病院への搬送中に心肺蘇生を行った。スコアが2-2のまま、試合は108分に再開されないまま中止となった。

カナリア諸島のクラブが声明

サンタ・クルスのヌエストラ・セニョーラ・デ・カンデラリア大学病院へ救急車で搬送された後、クラブは当初、声明で集中治療室にいるミゲルについて「容体は重篤ながら安定している」と報告した。

しかし、カナリア諸島のクラブはその後、夜間にXで最新情報を発信。経過観察中に「ヘスス・デ・ミゲルの神経学的な状態が悪化した」と明らかにした。

カナリア諸島時間の火曜日早朝にFWの死去を発表したテネリフェは、Xに投稿した声明で次のように記した。「深い悲しみに打ちひしがれ、言葉を詰まらせ、これが現実とは信じられない思いの中、CDテネリフェはヘスス・デ・ミゲル・アラメダが2026年11月3日火曜日の午前8時に悲劇的な死を遂げたことを、深い哀悼の意をもってお知らせします」

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悲しみに暮れる家族がプライバシーの最大限の尊重を求める

2015年にレガネスBでトップレベルのキャリアを始めたFWは、昨年テネリフェに加入するまでに、ほかにスペインの8クラブでプレーした。クラブはXでの声明の後半で、選手に近しい人々に哀悼の意を示し、こう続けた。「慰めの言葉はありません。この深い悲しみを和らげられるものは何一つありません。私たちは、悲しみに暮れるご家族、愛する人々、そして今日、この残酷な喪失を悼むテネリフェに関わるすべての人々に寄り添います。

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「ヘスス・デ・ミゲルの家族は、寄せられた一つひとつの励ましのメッセージに感謝するとともに、このつらい時期にプライバシーを最大限尊重してくださるよう、心からお願いいたします。

「安らかにお眠りください」

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スペインサッカー界が悲しみに包まれる

30歳の死去を受け、スペインサッカー界全体が悲しみに包まれ、全国から追悼の声が寄せられている。チームメートを失ったテネリフェの選手、コーチングスタッフ、サポーターは、これから深い悲しみと向き合うことになる。リーグ関係者は今後数日間、今後の試合日程や公式な追悼行事について、カナリア諸島のクラブと緊密に協議するとみられる。