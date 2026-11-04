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報道によると、アンドラのGKヘスス・オウォノは、テネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルの悲劇的な死に深く打ちひしがれている。30歳のストライカーは、スペイン2部リーグの試合でアディショナルタイムにオウォノと激しく衝突して重傷を負い、火曜日の朝に亡くなった。

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スペイン2部で悲劇的な衝突

月曜日に行われたセグンダ・ディビシオンの一戦で、オウォノはアディショナルタイムにペナルティーエリアから飛び出し、デ・ミゲルと激しく衝突した。このプレーで25歳のGKはレッドカードを受け、テネリフェのストライカーは動かなくなった。医療スタッフは頭部と胸部に重傷を負ったFWを処置し、集中治療室へ緊急搬送した。

デ・ミゲルはピッチ上で心停止に陥った後、蘇生されたものの、容体は一晩のうちに悪化した。火曜日の朝に亡くなった。試合は2-2の同点のまま、最終的に中止となった。

両クラブが哀悼の意を表明

テネリフェは火曜日、30歳のアタッカーが亡くなったという悲報を発表し、深い悲しみを表明した。クラブはサッカー界からの支援に感謝するとともに、選手の遺族のプライバシーを尊重するよう求めた。

クラブは公式声明で、「痛みに打ちひしがれ、言葉を詰まらせ、これが事実だと信じられない思いの中、CDテネリフェはヘスス・デ・ミゲル・アラメダの悲劇的な死を……お知らせします」と述べた。「慰めの言葉はありません。あふれる悲しみを和らげられるものは、何一つありません」

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アンドラもすぐに哀悼の声明を発表し、同じ思いを示した。「心を打ち砕かれ、深い悲しみの中にあります。ヘスス・デ・ミゲルのご家族、チームメイトや友人の皆さん、そしてCDテネリフェに心からお悔やみを申し上げます」

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オウォノにネット上で激しい非難

スペイン紙『AS』によると、オウォノはこの出来事に大きなショックを受け、ロッカールームで泣きながら祈っていた。赤道ギニア代表の同選手に近い匿名の関係者は、「彼は思いやりがあり、とても親切な人です。悪意はありません」と、その人柄について語った。

アンドラは、あのプレーに悪意はなかったと強調している。それでもオウォノにはネット上で大量の誹謗中傷が寄せられ、インスタグラムのプロフィールを削除するに至った。当初はデ・ミゲルの家族に個人的に連絡し、支えになりたいと考えていたが、FWが亡くなったことで、その計画は完全に変わった。

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週末の試合開催は不透明

この悲劇により、両クラブにとってピッチ上のあらゆることが後回しになっている。今夏、アラベスからの期限付き移籍を経てアンドラに完全移籍したオウォノは、復帰に向けた精神的な準備が整うかどうかにかかわらず、レッドカードによる出場停止に直面している。

アンドラは日曜日にリーグ戦でマジョルカをホームに迎える予定だが、チームが試合に臨める状態になるかは不透明だ。オウォノとチームメイト、そして深い悲しみに包まれたテネリフェの選手たちが受けた精神的な打撃が、スペインのサッカー当局による今後の日程への対応を左右することは間違いない。