共有 GOALをGoogleでフォロー

テニス界のレジェンド、ラファエル・ナダルが、レアル・マドリーの幹部に加わる招待を正式に受け入れ、コートからクラブ運営の場へと活動を移すことになった。四大大会で22度優勝し、以前からスペインの名門クラブを支持することを公言してきたナダルは、フロレンティーノ・ペレス会長から正式な提案を受け、クラブの理事会の一員となる。

広告

ベルナベウで実現した伝説的な結び付き

水曜日に発表した声明で、クラブは就任を喜んだ。公式声明には「レアル・マドリー、そしてすべてのマドリディスタにとって、スペインと世界のスポーツ界を代表する、競技面でも人間性においても偉大な人物が理事会に加わり、この立場からクラブの現在と未来に貢献してくれることは、この上ない名誉だ」と記されている。

この知らせを記念し、ナダルはマドリーのユニフォーム一式を着た幼児期の自身の写真をSNSに投稿した。元世界ランキング1位のナダルはインスタグラムに「@realmadridの理事会に加わるよう招いてくださったフロレンティーノ・ペレス会長と理事会に感謝したい。学び、できる限り貢献したいという強い思いを持ち、大きな熱意とともにこの招待をお受けした」とつづった。

単なるスポーツ界の象徴にとどまらない存在

スペインの名門は、ナダルの参画がその名声だけによるものではないと強調した。クラブは「ナダルは伝説的な競技人生を歩んできた。しかし、彼という人物を形づくるのは実績だけではない。才能、絶えず向上を目指す姿勢、犠牲を払う力、競争心、謙虚さ、ライバルやチームメートへの敬意、そして連帯の精神によって、コートの内外で模範となっている」と付け加えた。

マドリーは、全仏オープンで14度優勝したナダルを、クラブが示そうとする価値観の体現者と見ている。声明は「こうした価値観はすべてレアル・マドリーのアイデンティティーの一部であり、ラファエル・ナダルは競技人生を通じてそれを体現し、守り続け、世界中の何百万人もの人々の手本となってきた」と続けた。

広告 広告

クレーコートから理事会へ

主要大会で22度、マスターズで36度優勝し、オリンピックで2個の金メダルを獲得したナダルの2024年の引退は、テニス界に大きな空白を残した。

次の試合 AEK UEFAチャンピオンズリーグ 12:45 RMA 視聴する

ナダルの激しい闘争心がクラブ運営の場でどう生かされるのか、スポーツ界は注視するだろう。2017年3月からレアル・マドリーの名誉会員を務めてきた長年のサポーターは今、クラブの未来を形づくるため、運営に積極的に携わる立場に就く。

正式承認へ残る最後の手続き

クラブとテニス界のレジェンドの間では合意が成立しているものの、手続き上の最後の関門が残っている。11月21日に予定されているレアル・マドリーの総会で、この就任が正式に承認されなければならない。