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Ryan Kelly

翻訳者：

『テッド・ラッソ』の視聴方法とストリーミングの仕方

プレミアリーグ
クリスタル・パレス

スポーツ・コメディ・ドラマ『テッド・ラッソ』のすべてと、視聴方法

『テッド・ラッソ』は、ジェイソン・スディキス、ハンナ・ワディンガム、ブレット・ゴールドスタイン出演のエミー賞受賞スポーツ・コメディ。サッカーの知識がないままプレミアリーグの架空クラブ「AFCリッチモンド」の監督に就任したテッドの奮闘を描く。

2020年の放送開始以来、シーズン1と2で多数の賞を受賞。熱狂的ファンも増え、街中でユニフォーム姿が目撃され、『FIFA 23』にも登場した。

本記事では視聴方法・エピソード・キャストなど、知っておきたい情報をまとめて紹介する。

シーズン4も間もなく配信開始。

Apple TVは4月下旬、シーズン4の配信開始日を発表した。第1話は2026年8月5日に世界同時配信され、以降毎週水曜日に新エピソードが配信される。10月7日にシーズンが終了する。

Apple TVによると、今シーズンではテッド・ラッソが2部リーグの女子サッカーチームの監督を務め、「先を見ずに飛び込む」勇気と新たなチャンスを描くという。

新キャストとしてタニア・レイノルズ、ジュード・マック、フェイ・マーセイ、レックス・ヘイズ、アイズリング・シャーキー、アビー・ハーン、グラント・フィーリーが参加。ハンナ・ワディンガム、ジュノ・テンプル、ブレット・ゴールドスタイン、ブレンダン・ハント、ジェレミー・スウィフトらレギュラー陣も続投する。主演のスデイキスはエグゼクティブ・プロデューサーも兼任。

『テッド・ラッソ』の視聴方法

『テッド・ラッソ』はApple TVで視聴できます。視聴には、7日間の無料トライアル後、月額12.99ドル（英国は9.99ポンド）のサブスクリプションが必要です。

今すぐApple TVで『テッド・ラッソ』を視聴しよう。

Apple TVはMacBook・iPhone・iPadの標準アプリで利用でき、スマートテレビ、ゲーム機、ストリーミングデバイス、コンピュータ、ブラウザ（tv.apple.com）でも視聴可能です。

『テッド・ラッソ』はNetflixやAmazon Primeで配信されていますか？

『テッド・ラッソ』は現在、NetflixやAmazon Primeでは配信されておらず、Apple TVでのみ視聴できます。

『テッド・ラッソ』シーズン1の予告編

シーズン2の予告編

シーズン3の予告編

シーズン3の詳細はここ。

『テッド・ラッソ』エピソード一覧

『テッド・ラッソ』の新エピソードは通常毎週配信されますが、シーズン1の初回3話のように複数話がまとめて配信されることもあります。

第1話「パイロット」は2020年8月14日に放送された。シーズン1は全10話、シーズン2と3はそれぞれ全12話。エピソードの全リストは以下を参照。

シーズンエピソード番号エピソード放送日
11パイロット2020年8月14日
12ビスケット2020年8月14日
13トレント・クリム：ザ・インディペンデント2020年8月14日
14子供たちのために2020年8月21日
15日焼け跡2020年8月28日
162つのエース2020年9月4日
17レベッカを再び偉大に2020年9月11日
18ザ・ダイヤモンド・ドッグス2020年9月18日
19All Apologies2020年9月25日
110あなたを殺す希望2020年10月2日
211さよなら、アール2021年7月23日
212ラベンダー2021年7月30日
213最も正しいことをする2021年8月6日
214キャロル・オブ・ザ・ベルズ2021年8月13日
215レインボー2021年8月20日
216ザ・シグナル2021年8月27日
217ヘッドスペース2021年9月3日
218マンチェスター・シティ2021年9月10日
219ビアード・アフター・アワーズ2021年9月17日
220結婚式も葬式もない2021年9月24日
221ロイストン行きの深夜列車2021年10月1日
222成功のピラミッドを逆転させる2021年10月8日
323テッド・スピリットのような雰囲気2023年3月15日
324（行きたくない）チェルシー2023年3月22日
3254-5-12023年3月29日
326ビッグウィーク2023年4月5日
327サイン2023年4月12日
328ひまわり2023年4月19日
329私たちをつなぐ絆2023年4月26日
330パリは二度と手に入らない2023年5月3日
331ラ・ロッカー・ルーム・オ・フォール2023年5月10日
332代表戦期間2023年5月17日
333ママ・シティ2023年5月24日
334さようなら2023年5月31日
  • 『テッド・ラッソ』シーズン1・2・3のエピソードガイド
  • シーズン4の注目ポイント

『テッド・ラッソ』の主要キャストは？

Hannah Waddingham Jason Sudeikis Brett Goldstein Ted Lasso Season 3Getty

ジェイソン・スディキスが主人公テッド・ラッソ、ハンナ・ワディンガムがAFCリッチモンドのオーナーレベッカ・ウェルトンを演じる。ブレット・ゴールドスタインはチームキャプテン・ロイ・ケント（元マンチェスター・ユナイテッドのロイ・キーンがモデルの一人）役。ズラタン・イブラヒモビッチに似たザヴァ役はマキシミリアン・オシンスキー。

その他の主要キャストは以下のとおり。

俳優役名
ジェイソン・スディキステッド・ラッソ
ハンナ・ワディンガムレベッカ・ウェルトン
ジェレミー・スウィフトレスリー・ヒギンズ
フィル・ダンスタージェイミー・タート
ブレット・ゴールドスタインロイ・ケント
ジュノ・テンプルキーリー・ジョーンズ
ニック・モハメッドネイト・シェリー
ブレンダン・ハントビアードコーチ
トーヒブ・ジモサム・オビサニャ
クリスト・フェルナンデスダニ・ロハス
アンソニー・ヘッドルパート・マニオン
コラ・ボキニアイザック・マカドゥー
ジェームズ・ランストレント・クリム
サラ・ナイルズシャロン・フィールドストーン博士
マキシミリアン・オシンスキーザヴァ

『テッド・ラッソ』のロケ地はどこですか？

Ted Lasso Selhurst Park RichmondTed Lasso

『テッド・ラッソ』は英国でロケを行い、本物のサッカースタジアムや街並みを使って英国の雰囲気をリアルに再現した。

登場するスタジアムは、ウェンブリー、セルハースト・パーク（AFCリッチモンドの本拠地）、クレイヴン・コテージ（グディソン・パークの代役）など。さらに、ヘイズ＆イェーディングの本拠地スカイエクス・コミュニティ・スタジアムでも撮影が行われた。

  • GOALが選ぶ『テッド・ラッソ』ロケ地ガイド

詳細を知りたい方は、GOALのガイドをご覧ください。

  • 『テッド・ラッソ』のテーマソングとは？
  • 『テッド・ラッソ』のロケ地を訪ねる
  • ロイ・ケントはロイ・キーンがモデル？
  • 『テッド・ラッソ』の名言集
  • AFCリッチモンドは実在するチームですか？

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