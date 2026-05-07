『テッド・ラッソ』の視聴方法とストリーミングの仕方

『テッド・ラッソ』は、ジェイソン・スディキス、ハンナ・ワディンガム、ブレット・ゴールドスタイン出演のエミー賞受賞スポーツ・コメディ。サッカーの知識がないままプレミアリーグの架空クラブ「AFCリッチモンド」の監督に就任したテッドの奮闘を描く。
2020年の放送開始以来、シーズン1と2で多数の賞を受賞。熱狂的ファンも増え、街中でユニフォーム姿が目撃され、『FIFA 23』にも登場した。
本記事では視聴方法・エピソード・キャストなど、知っておきたい情報をまとめて紹介する。
シーズン4も間もなく配信開始。
Apple TVは4月下旬、シーズン4の配信開始日を発表した。第1話は2026年8月5日に世界同時配信され、以降毎週水曜日に新エピソードが配信される。10月7日にシーズンが終了する。
Apple TVによると、今シーズンではテッド・ラッソが2部リーグの女子サッカーチームの監督を務め、「先を見ずに飛び込む」勇気と新たなチャンスを描くという。
新キャストとしてタニア・レイノルズ、ジュード・マック、フェイ・マーセイ、レックス・ヘイズ、アイズリング・シャーキー、アビー・ハーン、グラント・フィーリーが参加。ハンナ・ワディンガム、ジュノ・テンプル、ブレット・ゴールドスタイン、ブレンダン・ハント、ジェレミー・スウィフトらレギュラー陣も続投する。主演のスデイキスはエグゼクティブ・プロデューサーも兼任。
『テッド・ラッソ』の視聴方法
『テッド・ラッソ』はApple TVで視聴できます。視聴には、7日間の無料トライアル後、月額12.99ドル（英国は9.99ポンド）のサブスクリプションが必要です。
Apple TVはMacBook・iPhone・iPadの標準アプリで利用でき、スマートテレビ、ゲーム機、ストリーミングデバイス、コンピュータ、ブラウザ（tv.apple.com）でも視聴可能です。
『テッド・ラッソ』はNetflixやAmazon Primeで配信されていますか？
『テッド・ラッソ』は現在、NetflixやAmazon Primeでは配信されておらず、Apple TVでのみ視聴できます。
『テッド・ラッソ』シーズン1の予告編
シーズン2の予告編
シーズン3の予告編
シーズン3の詳細はここ。
『テッド・ラッソ』エピソード一覧
『テッド・ラッソ』の新エピソードは通常毎週配信されますが、シーズン1の初回3話のように複数話がまとめて配信されることもあります。
第1話「パイロット」は2020年8月14日に放送された。シーズン1は全10話、シーズン2と3はそれぞれ全12話。エピソードの全リストは以下を参照。
|シーズン
|エピソード番号
|エピソード
|放送日
|1
|1
|パイロット
|2020年8月14日
|1
|2
|ビスケット
|2020年8月14日
|1
|3
|トレント・クリム：ザ・インディペンデント
|2020年8月14日
|1
|4
|子供たちのために
|2020年8月21日
|1
|5
|日焼け跡
|2020年8月28日
|1
|6
|2つのエース
|2020年9月4日
|1
|7
|レベッカを再び偉大に
|2020年9月11日
|1
|8
|ザ・ダイヤモンド・ドッグス
|2020年9月18日
|1
|9
|All Apologies
|2020年9月25日
|1
|10
|あなたを殺す希望
|2020年10月2日
|2
|11
|さよなら、アール
|2021年7月23日
|2
|12
|ラベンダー
|2021年7月30日
|2
|13
|最も正しいことをする
|2021年8月6日
|2
|14
|キャロル・オブ・ザ・ベルズ
|2021年8月13日
|2
|15
|レインボー
|2021年8月20日
|2
|16
|ザ・シグナル
|2021年8月27日
|2
|17
|ヘッドスペース
|2021年9月3日
|2
|18
|マンチェスター・シティ
|2021年9月10日
|2
|19
|ビアード・アフター・アワーズ
|2021年9月17日
|2
|20
|結婚式も葬式もない
|2021年9月24日
|2
|21
|ロイストン行きの深夜列車
|2021年10月1日
|2
|22
|成功のピラミッドを逆転させる
|2021年10月8日
|3
|23
|テッド・スピリットのような雰囲気
|2023年3月15日
|3
|24
|（行きたくない）チェルシー
|2023年3月22日
|3
|25
|4-5-1
|2023年3月29日
|3
|26
|ビッグウィーク
|2023年4月5日
|3
|27
|サイン
|2023年4月12日
|3
|28
|ひまわり
|2023年4月19日
|3
|29
|私たちをつなぐ絆
|2023年4月26日
|3
|30
|パリは二度と手に入らない
|2023年5月3日
|3
|31
|ラ・ロッカー・ルーム・オ・フォール
|2023年5月10日
|3
|32
|代表戦期間
|2023年5月17日
|3
|33
|ママ・シティ
|2023年5月24日
|3
|34
|さようなら
|2023年5月31日
- 『テッド・ラッソ』シーズン1・2・3のエピソードガイド
- シーズン4の注目ポイント
『テッド・ラッソ』の主要キャストは？Getty
ジェイソン・スディキスが主人公テッド・ラッソ、ハンナ・ワディンガムがAFCリッチモンドのオーナーレベッカ・ウェルトンを演じる。ブレット・ゴールドスタインはチームキャプテン・ロイ・ケント（元マンチェスター・ユナイテッドのロイ・キーンがモデルの一人）役。ズラタン・イブラヒモビッチに似たザヴァ役はマキシミリアン・オシンスキー。
その他の主要キャストは以下のとおり。
|俳優
|役名
|ジェイソン・スディキス
|テッド・ラッソ
|ハンナ・ワディンガム
|レベッカ・ウェルトン
|ジェレミー・スウィフト
|レスリー・ヒギンズ
|フィル・ダンスター
|ジェイミー・タート
|ブレット・ゴールドスタイン
|ロイ・ケント
|ジュノ・テンプル
|キーリー・ジョーンズ
|ニック・モハメッド
|ネイト・シェリー
|ブレンダン・ハント
|ビアードコーチ
|トーヒブ・ジモ
|サム・オビサニャ
|クリスト・フェルナンデス
|ダニ・ロハス
|アンソニー・ヘッド
|ルパート・マニオン
|コラ・ボキニ
|アイザック・マカドゥー
|ジェームズ・ランス
|トレント・クリム
|サラ・ナイルズ
|シャロン・フィールドストーン博士
|マキシミリアン・オシンスキー
|ザヴァ
『テッド・ラッソ』のロケ地はどこですか？Ted Lasso
『テッド・ラッソ』は英国でロケを行い、本物のサッカースタジアムや街並みを使って英国の雰囲気をリアルに再現した。
登場するスタジアムは、ウェンブリー、セルハースト・パーク（AFCリッチモンドの本拠地）、クレイヴン・コテージ（グディソン・パークの代役）など。さらに、ヘイズ＆イェーディングの本拠地スカイエクス・コミュニティ・スタジアムでも撮影が行われた。
- GOALが選ぶ『テッド・ラッソ』ロケ地ガイド
詳細を知りたい方は、GOALのガイドをご覧ください。
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