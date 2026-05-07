『テッド・ラッソ』の視聴方法とストリーミングの仕方

『テッド・ラッソ』は、ジェイソン・スディキス、ハンナ・ワディンガム、ブレット・ゴールドスタイン出演のエミー賞受賞スポーツ・コメディ。サッカーの知識がないままプレミアリーグの架空クラブ「AFCリッチモンド」の監督に就任したテッドの奮闘を描く。

2020年の放送開始以来、シーズン1と2で多数の賞を受賞。熱狂的ファンも増え、街中でユニフォーム姿が目撃され、『FIFA 23』にも登場した。

本記事では視聴方法・エピソード・キャストなど、知っておきたい情報をまとめて紹介する。

シーズン4も間もなく配信開始。

Apple TVは4月下旬、シーズン4の配信開始日を発表した。第1話は2026年8月5日に世界同時配信され、以降毎週水曜日に新エピソードが配信される。10月7日にシーズンが終了する。

Apple TVによると、今シーズンではテッド・ラッソが2部リーグの女子サッカーチームの監督を務め、「先を見ずに飛び込む」勇気と新たなチャンスを描くという。

新キャストとしてタニア・レイノルズ、ジュード・マック、フェイ・マーセイ、レックス・ヘイズ、アイズリング・シャーキー、アビー・ハーン、グラント・フィーリーが参加。ハンナ・ワディンガム、ジュノ・テンプル、ブレット・ゴールドスタイン、ブレンダン・ハント、ジェレミー・スウィフトらレギュラー陣も続投する。主演のスデイキスはエグゼクティブ・プロデューサーも兼任。

『テッド・ラッソ』の視聴方法

『テッド・ラッソ』はApple TVで視聴できます。視聴には、7日間の無料トライアル後、月額12.99ドル（英国は9.99ポンド）のサブスクリプションが必要です。

Apple TVはMacBook・iPhone・iPadの標準アプリで利用でき、スマートテレビ、ゲーム機、ストリーミングデバイス、コンピュータ、ブラウザ（tv.apple.com）でも視聴可能です。

『テッド・ラッソ』はNetflixやAmazon Primeで配信されていますか？

『テッド・ラッソ』は現在、NetflixやAmazon Primeでは配信されておらず、Apple TVでのみ視聴できます。

『テッド・ラッソ』シーズン1の予告編

シーズン2の予告編

シーズン3の予告編

シーズン3の詳細はここ。

『テッド・ラッソ』エピソード一覧

『テッド・ラッソ』の新エピソードは通常毎週配信されますが、シーズン1の初回3話のように複数話がまとめて配信されることもあります。

第1話「パイロット」は2020年8月14日に放送された。シーズン1は全10話、シーズン2と3はそれぞれ全12話。エピソードの全リストは以下を参照。

シーズン エピソード番号 エピソード 放送日 1 1 パイロット 2020年8月14日 1 2 ビスケット 2020年8月14日 1 3 トレント・クリム：ザ・インディペンデント 2020年8月14日 1 4 子供たちのために 2020年8月21日 1 5 日焼け跡 2020年8月28日 1 6 2つのエース 2020年9月4日 1 7 レベッカを再び偉大に 2020年9月11日 1 8 ザ・ダイヤモンド・ドッグス 2020年9月18日 1 9 All Apologies 2020年9月25日 1 10 あなたを殺す希望 2020年10月2日 2 11 さよなら、アール 2021年7月23日 2 12 ラベンダー 2021年7月30日 2 13 最も正しいことをする 2021年8月6日 2 14 キャロル・オブ・ザ・ベルズ 2021年8月13日 2 15 レインボー 2021年8月20日 2 16 ザ・シグナル 2021年8月27日 2 17 ヘッドスペース 2021年9月3日 2 18 マンチェスター・シティ 2021年9月10日 2 19 ビアード・アフター・アワーズ 2021年9月17日 2 20 結婚式も葬式もない 2021年9月24日 2 21 ロイストン行きの深夜列車 2021年10月1日 2 22 成功のピラミッドを逆転させる 2021年10月8日 3 23 テッド・スピリットのような雰囲気 2023年3月15日 3 24 （行きたくない）チェルシー 2023年3月22日 3 25 4-5-1 2023年3月29日 3 26 ビッグウィーク 2023年4月5日 3 27 サイン 2023年4月12日 3 28 ひまわり 2023年4月19日 3 29 私たちをつなぐ絆 2023年4月26日 3 30 パリは二度と手に入らない 2023年5月3日 3 31 ラ・ロッカー・ルーム・オ・フォール 2023年5月10日 3 32 代表戦期間 2023年5月17日 3 33 ママ・シティ 2023年5月24日 3 34 さようなら 2023年5月31日

『テッド・ラッソ』シーズン1・2・3のエピソードガイド

シーズン4の注目ポイント

『テッド・ラッソ』の主要キャストは？

Getty

ジェイソン・スディキスが主人公テッド・ラッソ、ハンナ・ワディンガムがAFCリッチモンドのオーナーレベッカ・ウェルトンを演じる。ブレット・ゴールドスタインはチームキャプテン・ロイ・ケント（元マンチェスター・ユナイテッドのロイ・キーンがモデルの一人）役。ズラタン・イブラヒモビッチに似たザヴァ役はマキシミリアン・オシンスキー。

その他の主要キャストは以下のとおり。

俳優 役名 ジェイソン・スディキス テッド・ラッソ ハンナ・ワディンガム レベッカ・ウェルトン ジェレミー・スウィフト レスリー・ヒギンズ フィル・ダンスター ジェイミー・タート ブレット・ゴールドスタイン ロイ・ケント ジュノ・テンプル キーリー・ジョーンズ ニック・モハメッド ネイト・シェリー ブレンダン・ハント ビアードコーチ トーヒブ・ジモ サム・オビサニャ クリスト・フェルナンデス ダニ・ロハス アンソニー・ヘッド ルパート・マニオン コラ・ボキニ アイザック・マカドゥー ジェームズ・ランス トレント・クリム サラ・ナイルズ シャロン・フィールドストーン博士 マキシミリアン・オシンスキー ザヴァ

『テッド・ラッソ』のロケ地はどこですか？

Ted Lasso

『テッド・ラッソ』は英国でロケを行い、本物のサッカースタジアムや街並みを使って英国の雰囲気をリアルに再現した。

登場するスタジアムは、ウェンブリー、セルハースト・パーク（AFCリッチモンドの本拠地）、クレイヴン・コテージ（グディソン・パークの代役）など。さらに、ヘイズ＆イェーディングの本拠地スカイエクス・コミュニティ・スタジアムでも撮影が行われた。

GOALが選ぶ『テッド・ラッソ』ロケ地ガイド

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