アンチェロッティ監督、11月の代表活動でアリソンを休養させる
カルロ・アンチェロッティ監督は、日本、シンガポールとの親善試合に臨むブラジル代表の26人から、リヴァプールのGKアリソン・ベッカーを外した。イタリア人指揮官は代わりに、ベント、ルーカス・ペッリ、コリチーバの若手モリスコをGKとして選出した。
この決定により、コーチングスタッフはGKの控え候補を評価できる。
アンチェロッティ監督は、ブラジル代表の正GKとしてのアリソンの立場は全く揺らいでいないと、サポーターを安心させた。
指揮官、リヴァプールの守護神を「世界最高のGK」と称賛
記者会見で、アンチェロッティ監督は選考の理由を説明し、アリソンの実績を称賛した。「アリソンを試す必要はない。彼のことはよく分かっている。彼は最高のGKだ」と断言した。
「コパ・アメリカが始まれば、彼を招集する。アリソンと同じように、ほかの選手も全員招集する」
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「今は若手選手に目を向け、刷新を進め、育成する時だ」と指揮官は付け加えた。
ベント、ペッリ、モリスコにチャンス
アリソンが休養する中、アル・ナスルのベント、トリノのルーカス・ペッリ、コリチーバのモリスコがシンガポール遠征で先発の座を争う。
アンチェロッティ監督は、控えGKに代表戦の経験を積ませることが、チームの層を厚くする上で重要だと強調した。
コーチングスタッフは、今後の2試合を通じて3人のGKを注意深く見極める。
アリソンはリヴァプールでの活動に集中
アリソンは代表活動期間中もリヴァプールに残り、東南アジアへの長距離移動を避ける。
公式戦が再開すれば、ブラジル代表に復帰する。
ブラジルは11月14日の日本戦で遠征を開始する。