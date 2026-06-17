「テクノロジーの力」…サウジアラビア、スペイン戦を乗り切るために「秘密の策」に打って出る

スペインメディアによると、サウジアラビア代表は2026年W杯グループステージ第2戦「ラ・ロハ」戦（来週日曜）に向けた特別戦略を水曜日に発表した。

サウジ代表はウルグアイと1－1で引き分けた後、再始動した。

『マルカ』紙は「スペイン戦に向けたサウジアラビアの秘密の作戦…ゴールを守るためのサングラス」と報じた。

同紙は、各チームが好パフォーマンスを狙う中、特に注目されるのがスペインの次戦相手サウジアラビアの戦略だと指摘した。

同紙は「サウジアラビア代表は最新技術を導入し、ゴールキーパー用の黒いサングラスで日差しを遮り、パフォーマンス向上を狙う」と続けた。

これは「視覚トレーニング用サングラス」と呼ばれ、集中力と反応速度を高め、ゴール前に堅い壁を作るという。

このシステムはゴールキーパーが受ける視覚情報を制限し、反応と意思決定を速めるという。

同紙はさらに次のように報じた： この手法は一部のエリートアスリートも採用しており、イリヤ・トプリアも試合での反応と予測を高めるために導入している。バスケットボールやテニスでも同様だ。

同紙は「スペイン代表がカーボベルデとのスコアレスドローを挽回するには、ゴール前のチャンスをより効果的に生かす必要がある」と強調した。

攻撃陣を極限まで苦しめる準備をしたGKを打ち破れるのは、その先にある」と結んだ。