テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは、フェイエノールト移籍前にある選手と話し合っていた。「彼のおかげで万全だ」

デヴィ・リゴーは、オランダ移住を決断する前に下調べを行っていた。これはフェイエノールト新テクニカルディレクターが『ヘット・ニウスブラッド』紙に語った。

リゴー氏のフェイエノールト加入はすでに発表されており、6月1日に正式に契約が発効する。月曜日、38歳のベルギー人は記者会見で自己紹介し、ロビン・ファン・ペルシー監督の立場にも言及した。

同紙のインタビューでは、移籍を決断する前にある選手と詳細に接触したと明かした。「事前にあちこちに電話した。準備は万端だ」と語った。

特に新GMロバート・エーンホーンについて知りたかったため、前所属AZの関係者に連絡し、「ジョルディ・クラシーやマーテン・マルテンスにじっくり話を聞いた」という。

「38歳のベルギー人を起用するクラブの勇気は素晴らしい。フェイエノールトはクラブ・ブルージュに似て、勝利と若手売却の両立を目指す。3年の契約と大きな責任が、クラブの期待を示している」

「フェイエノールトのサポーター数はクラブ・ブルッヘより多く、クラブの家族的な雰囲気も自分に合っている」とリゴーは語る。ただし、妻を説得するのは簡単ではなかった。「でも、彼女はすぐに私がこの一歩を踏み出したいと察してくれた」と明かした。

ブルージュからロッテルダムへの移籍には多少の順応が必要だが、家族とのバランスを最優先しつつ、全身全霊で取り組むと誓った。