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ライブ
Boudewijn Zenden Theo JanssenZiggo Sport
Siep Engelen
翻訳者：

テオ・ヤンセン「彼は本当にうまい。今季終了後、高額の移籍金でPSVを去るだろう」

PSVアイントホーフェン 対 クラブ・ブルッヘ
PSVアイントホーフェン
クラブ・ブルッヘ
UEFAチャンピオンズリーグ
佐野航大

テオ・ヤンセンは水曜夜、佐野航大のプレーを大いに楽しんだと、Ziggo Sportで語った。PSVはクラブ・ブルッヘに1-2で敗れ、結果を残せなかったものの、ゴールを決めた佐野は強烈な印象を残した。 

「佐野は本当に素晴らしいプレーをしていた」とヤンセンは話し始めた。「彼には強い闘争心があり、セカンドボールを何度も拾う。前に出る意欲が非常に強いし、守備でもチームのために仕事をしている」 

「PSVのレベルにも難なく適応した。でも、もう一つ言わせてほしい」とヤンセンは続けた。「彼はそのレベルを超えていく。本当にいい選手だ。本当にいい。さらに一段階、成長するだろう」 

ヤンセンは、佐野が思われているより早く世界のトップレベルに到達できるとさえ確信している。「今のようなプレーを続ければ、今季終了後にまた移籍していても驚かない。高額の移籍金でね」 

「見れば分かる。あれだけうまくプレーできる中盤の選手がいるのはいいことだ。ただ、セカンドボールを数多く拾い、そこから良いプレーにつなげられるのもいい。彼はいつもそれをやっている」 

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佐野がプレーで見せる情熱も、ヤンセンには魅力的に映る。「前を向いてプレーし、球際でも鋭い。しかも全力でやっている。ある場面では、サイドで軽いファウルをした後、ひどく興奮していた。何もかも、誰に対しても怒っていたんだ」 

「視野が広く、前方へ走り込む力もある。前へ追い越していく……。それでも周りが見えていて、適切なタイミングでパスを出せる。彼には本当に多くの才能がある」

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