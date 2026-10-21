テオ・ヤンセンは、レアル・ベティス対フェイエノールト（1-0）でロッテルダムのチームで最も輝いたのはウサマ・タルガリンだったと評価した。ジッゴ・スポーツでそう語る一方、ルチアーノ・ヴァレンテとジヴァイ・ゼヒールにはより厳しい見方を示した。

「タルガリンは、実際に最も良かった選手の一人だと思う」とヤンセンは切り出した。「特に、フェイエノールトがボールを持っていない場面ではね」

「彼は常に相手選手にぴったりと付き、前に出てボールを奪っていた。そのおかげでフェイエノールトはカウンターに持ち込めていた。その後の切り替えでは確かにミスもあったが、彼自身は本当に良い試合をしたと思う」

「ヴァレンテはそれほど良くなかったと思う。ただ、悪かったわけでもない」とヤンセンは続けた。「懸命に走り、全力を尽くしていた。主導権を握り、チームにとって重要な存在になろうとしていたが、そのせいで少し無理をしすぎているのかもしれない」

ここ数週間、フェイエノールトで際立った活躍を見せていたゼヒールも、この試合では本来の出来ではなかった。前半終了間際にはフェイエノールトにリードをもたらすチャンスがあったが、至近距離からのシュートはゴールを越えた。

「ゼヒールはまずまずの試合をしたと思う。悪くはなかった」とヤンセンは評した。「ただ、守備の場面では少し苦労していて、時折マークする相手を逃していた」

フェイエノールトには、チャンピオンズリーグでの敗戦を振り返る時間はあまりない。次の重要な試合がすでに控えているからだ。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームは日曜日、エールディヴィジの大一番でPSVの敵地に乗り込む。