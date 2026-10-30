セバスティアン・ファン・バケルがテオ・ヤンセンを称賛した。ヘラクレス・アルメロとのカップ戦で決勝点を挙げたファン・バケルによれば、アーネム出身の指揮官はデ・トレッファーズの選手たちから最大限の力を引き出しているという。

「もちろん戦術面で優れているが、何よりも人をまとめるのがうまい監督だ。結束の強いチームをつくれることが彼の強みだ」と、ファン・バケルはカップ戦で番狂わせを演じた直後、フットバル・インターナショナル のインタビューで語った。

フライメン出身の25歳のFWによれば、ヤンセンが採用するシステムはデ・トレッファーズに非常によく合っている。「その組み合わせが、僕たちをここまで導いている。テオとは楽しくやれているし、結果も出ている」

ファン・バケルの見立てでは、ヤンセンはチームに落ち着きをもたらし、タッチライン際で突飛なことは決してしない。「彼はとても落ち着いている。試合中に声を聞くことはほとんどない。ハーフタイムに改善点を伝え、後半はまた静かに椅子に座っている」

ファン・バケル自身も、フットバルプラートでデ・トレッファーズのカップ戦での番狂わせを分析したブラム・ファン・ポーレンから称賛を受けている。「興味深い選手だと思う。理由は自分でもよく分からないけどね。裏への抜け出しができるし、スピードもかなりある」

ファン・ポーレンの目には、このアマチュアクラブのヒーローは「少し変わっている」と映る。「彼のことは知らないから、完全に感覚的な話だけどね。でも、僕は少し変わったところのある選手が昔から好きだ。予測できないところがある。ファン・バケルはクーケン・カンピューン・ディヴィジでもやれる気がする。光るものがあるから、一つ上のレベルに進めるのではないかと思う」

ファン・バケルにはプロサッカーでの経験があり、2020年から2024年までFCデン・ボスに所属していた。ただ、ブラバントでの挑戦は全面的に成功したとは言えず、77試合でわずか7ゴールにとどまった。