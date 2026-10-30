テオ・ヤンセンは、ユーロジャックポット・オランダ杯1回戦のヘラクレス・アルメロ戦に向けて、デ・トレファースの選手たちの士気を最大限に高めた。勝利を収めた指揮官は、相手の先発メンバーを見た時点で番狂わせが可能だと感じていた。

「あの先発メンバーを見たとき、この試合は勝てるかもしれないと思った」とヤンセンは試合後、ESPNに語った。「8人も入れ替えたということは、ヘラクレスは我々を真剣に受け止めていない。それが選手たちを奮い立たせた」

「今回ピッチに立った選手たちは、一緒にプレーすることに慣れていない。練習の11対11では一緒にプレーすることもあるが、試合では一度もない」とヤンセンは続けた。ヘラクレスではファビアン・デ・カイザー、セム・スヘペルマン、ジェヴェンシオ・ファン・デル・クスト、ジャン＝ポール・エンジョリらがベンチに座っていた。

「我々を過小評価してはいけない」とアマチュアチームを率いる指揮官は分析を続けた。「我々には素晴らしいチームがある。それを今夜、改めて示した。戦術は明確で、選手たちは自分たちに何が求められているか分かっている。それに、我々には魅力的な選手たちがいる。今日、それも見ることができた」

ヘラクレスのヴィンセント・ハイルマン監督は、チームが真剣に試合に臨むためにフルースベークへ遠征したと強調した。「確かに、最近の出場時間が少なかった選手たちだ。しかし、ここで賭けに出たわけではない。もう一度この試合を戦うとしても、私は同じ選手たちを先発させる」

「そういう見方をするのは、いかにもオランダ的だ」と、敗れた指揮官は自身への批判に反論した。「テオがそれを利用するのも分かる。うまく、賢くやっていると思う。しかし、それが結果に関係しているとは思わない。私が先発に選んだ選手たちには、この試合に勝つだけの力がある」

ハイルマンは「Bチーム」という表現を使うことも拒んだ。「それでは選手たちを不当に評価することになる。レッドカード（マリオ・ボラツに対するもの、編集部注）が出ていなければ、我々には最後まで戦い抜いて勝つだけのフィジカルの強さがあったと本当に思う。最初の55分間に得点すべきだった。その点で、我々の攻撃には厳しい評価をしている」